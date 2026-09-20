اتحاد السلة يعتمد تطبيق 10 رميات حرة بهدف تطوير مستوى الناشئين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، مقترح تطبيق 10 رميات حرة إضافية بين شوطي المباراة لفرق قطاعات الناشئين، اعتبارًا من موسم 2026/2027، على أن تُحتسب نتائج هذه الرميات رسميًا ضمن نتيجة المباراة.

ويأتي تطبيق المقترح على مسابقات الفئات السنية من تحت 14 عامًا وحتى تحت 20 عامًا، في إطار توجه الاتحاد نحو تطوير مهارات اللاعبين والارتقاء بالمستوى الفني لقطاعات الناشئين.

ويستهدف المقترح تعزيز إتقان مهارة التصويب من الرميات الحرة، إلى جانب تنمية قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط والمواقف التنافسية، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.

ويعود مقترح تطبيق الرميات الحرة الإضافية إلى الكابتن محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة المنتخبات، الذي تقدم بالمقترح ضمن رؤية تستهدف دعم وتطوير المهارات الأساسية للاعبي قطاعات الناشئين.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة استمرار العمل على تطوير مسابقات المراحل السنية، وتقديم مبادرات وبرامج تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، بما يتماشى مع خطط الاتحاد لتطوير قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة للمنتخبات الوطنية.