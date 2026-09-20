قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
مصطفى خاطر: تربيت في أسرة متوسطة وأحب «الحريف» لـ محمد خان.. حوار
كذبة السرقة تكشف الحقيقة.. ضبط سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها بالإسكندرية
خلال أداء السنة.. وفاة إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في المنوفية
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية ..خطوات التقديم على شقق الإيجار.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري
نتنياهو يأمر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد هجوم نفيه تسوف.. واعتقال المنفذ
هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي
7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
القبض على عنصر جنائي يتاجر في المخدرات بالجيزة
واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العتاب ليس طلبا للمنة.. فاطمة الكاشف: طلب عودتي للفن لم يؤخذ بعين الاعتبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد السلة يعتمد تطبيق 10 رميات حرة بهدف تطوير مستوى الناشئين

اتحاد السلة
اتحاد السلة
عبدالله هشام

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، مقترح تطبيق 10 رميات حرة إضافية بين شوطي المباراة لفرق قطاعات الناشئين، اعتبارًا من موسم 2026/2027، على أن تُحتسب نتائج هذه الرميات رسميًا ضمن نتيجة المباراة.

ويأتي تطبيق المقترح على مسابقات الفئات السنية من تحت 14 عامًا وحتى تحت 20 عامًا، في إطار توجه الاتحاد نحو تطوير مهارات اللاعبين والارتقاء بالمستوى الفني لقطاعات الناشئين.

ويستهدف المقترح تعزيز إتقان مهارة التصويب من الرميات الحرة، إلى جانب تنمية قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط والمواقف التنافسية، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.

ويعود مقترح تطبيق الرميات الحرة الإضافية إلى الكابتن محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة المنتخبات، الذي تقدم بالمقترح ضمن رؤية تستهدف دعم وتطوير المهارات الأساسية للاعبي قطاعات الناشئين.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة استمرار العمل على تطوير مسابقات المراحل السنية، وتقديم مبادرات وبرامج تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، بما يتماشى مع خطط الاتحاد لتطوير قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة للمنتخبات الوطنية.

كرة السلة عمرو مصيلحي منتخب السلة منتخب مصر لكرة السلة اتحاد السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

ترشيحاتنا

الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: البيئة.. وحرمة تصوير الأفراد بدون إذن

الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ الغربية يفتتحان معهد فتيات محمود راشد سويدان بالغربية

فتاوى

فتاوى وأحكام..هل يجوز للرجال تهذيب الحواجب؟..حكم قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت..ما هو اليمين الغموس وما كفارته؟

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد