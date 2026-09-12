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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي وسبورتنج في مواجهة نارية لحسم لقب البطولة العربية لسيدات السلة

الأهلي وسبورتنج
الأهلي وسبورتنج

تتجه أنظار عشاق كرة السلة العربية، مساء اليوم السبت، إلى صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وسبورتنج، في نهائي البطولة العربية للأندية لسيدات كرة السلة في نسختها السابعة والعشرين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسبورتنج في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وسط حالة من الترقب الكبير، في ظل رغبة الفريقين في إنهاء مشوارهما بالبطولة على منصة التتويج، وحصد اللقب العربي.

الأهلي وسبورتنج.. صراع على اللقب

يدخل الأهلي المباراة النهائية بطموح تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي عقب احتلاله المركز الثاني في دور المجموعات.

ويأمل الفريق الأحمر في تقديم أفضل مستوياته خلال المواجهة الحاسمة، واستغلال خبرات لاعباته من أجل انتزاع اللقب، خاصة أن المباراة تجمعه بصاحب الأرض والجمهور.

سبورتنج يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يخوض سبورتنج النهائي بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

ويطمح الفريق السكندري إلى استكمال مشواره المميز في البطولة، مستفيدًا من الدعم الجماهيري المنتظر داخل صالته، وتحقيق الفوز على الأهلي والتتويج بالبطولة العربية.

الجزيرة والفتاة الكويتي في صراع البرونزية

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، يلتقي فريق الجزيرة مع فريق الفتاة الكويتي، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تعويض عدم التأهل للمباراة النهائية، وحصد الميدالية البرونزية.

وتحظى مباريات اليوم بأهمية كبيرة، خاصة مع وصول البطولة إلى محطتها الأخيرة، حيث تترقب الجماهير مواجهة قوية بين الأهلي وسبورتنج لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من البطولة العربية للأندية لسيدات كرة السلة.


 

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