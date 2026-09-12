اعرف الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12 سبتمبر

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة حركة الأسواق المحلية والعالمية، وما تشهده أسعار العملات والذهب من تغيرات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

49.76 جنيه للبيع

49.86 جنيه للشراء

اليورو

57.47 جنيه للبيع

57.59 جنيه للشراء

الجنيه الإسترليني

67.06 جنيه للبيع

67.21 جنيه للشراء

الريال السعودي

13.24 جنيه للبيع

13.27 جنيه للشراء

الدرهم الإماراتي

13.55 جنيه للبيع

13.58 جنيه للشراء

عوامل تسعير العملات أمام الجنيه

تتحدد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفقًا لمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها آليات العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق، فكلما زاد الطلب على الدولار أو اليورو أو غيرهما من العملات، مع محدودية المعروض، قد تتحرك الأسعار إلى مستويات أعلى، والعكس صحيح.

ويعد توافر النقد الأجنبي في القطاع المصرفي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الصرف، خاصة مع تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إيرادات قناة السويس.

كما تؤثر السياسة النقدية وأسعار الفائدة في حركة العملات، سواء محليًا أو عالميًا، إذ يمكن أن تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة على حركة الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، وبالتالي على الطلب على العملات المختلفة.

وتلعب معدلات التضخم دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الصرف، إلى جانب أداء الاقتصاد المحلي ومؤشرات النمو والاستثمار وحجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

كما تتأثر أسعار العملات بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة الأزمات الجيوسياسية والتوترات التجارية وحركة الأسواق العالمية، والتي قد تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على بعض العملات باعتبارها ملاذات أكثر أمانًا.

ويأتي الدولار الأمريكي في مقدمة العملات المؤثرة على حركة الأسواق العالمية، نظرًا لدوره في التجارة الدولية وتسعير العديد من السلع الأساسية، ومن بينها الذهب والطاقة، وهو ما يجعل تحركاته تنعكس بصورة غير مباشرة على العديد من العملات والأسواق.

كذلك تؤثر حركة التجارة الخارجية وحجم الواردات والصادرات في احتياجات السوق من العملات الأجنبية، إلى جانب مستوى الطلب على العملة لتمويل عمليات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وتظل أسعار العملات متغيرة على مدار التعاملات وفقًا لحركة السوق والقرارات الاقتصادية والظروف المحلية والعالمية، لذلك قد تختلف الأسعار من وقت لآخر ومن بنك إلى آخر وفقًا لآليات التسعير المطبقة.