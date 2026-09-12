قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
محمد صلاح بين طرابزون ومنتخب مصر.. هل يتحول موعد الانضمام لـ المعسكر إلى أزمة؟
هل تتجسس Apple Watch على المستخدمين؟.. آبل تكشف مفاجأة بشأن Live Rewind
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة حركة الأسواق المحلية والعالمية، وما تشهده أسعار العملات والذهب من تغيرات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي
49.76 جنيه للبيع
49.86 جنيه للشراء

اليورو
57.47 جنيه للبيع
57.59 جنيه للشراء

الجنيه الإسترليني
67.06 جنيه للبيع
67.21 جنيه للشراء

الريال السعودي
13.24 جنيه للبيع
13.27 جنيه للشراء

الدرهم الإماراتي
13.55 جنيه للبيع
13.58 جنيه للشراء

عوامل تسعير العملات أمام الجنيه

تتحدد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفقًا لمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها آليات العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق، فكلما زاد الطلب على الدولار أو اليورو أو غيرهما من العملات، مع محدودية المعروض، قد تتحرك الأسعار إلى مستويات أعلى، والعكس صحيح.

ويعد توافر النقد الأجنبي في القطاع المصرفي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الصرف، خاصة مع تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إيرادات قناة السويس.

كما تؤثر السياسة النقدية وأسعار الفائدة في حركة العملات، سواء محليًا أو عالميًا، إذ يمكن أن تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة على حركة الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، وبالتالي على الطلب على العملات المختلفة.

وتلعب معدلات التضخم دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الصرف، إلى جانب أداء الاقتصاد المحلي ومؤشرات النمو والاستثمار وحجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

كما تتأثر أسعار العملات بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة الأزمات الجيوسياسية والتوترات التجارية وحركة الأسواق العالمية، والتي قد تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على بعض العملات باعتبارها ملاذات أكثر أمانًا.

ويأتي الدولار الأمريكي في مقدمة العملات المؤثرة على حركة الأسواق العالمية، نظرًا لدوره في التجارة الدولية وتسعير العديد من السلع الأساسية، ومن بينها الذهب والطاقة، وهو ما يجعل تحركاته تنعكس بصورة غير مباشرة على العديد من العملات والأسواق.

كذلك تؤثر حركة التجارة الخارجية وحجم الواردات والصادرات في احتياجات السوق من العملات الأجنبية، إلى جانب مستوى الطلب على العملة لتمويل عمليات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وتظل أسعار العملات متغيرة على مدار التعاملات وفقًا لحركة السوق والقرارات الاقتصادية والظروف المحلية والعالمية، لذلك قد تختلف الأسعار من وقت لآخر ومن بنك إلى آخر وفقًا لآليات التسعير المطبقة.

العملات العملات اليوم سعر العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

صحيفة أمريكية: العراق يقر بانطلاق الهجمات ضد خط النفط السعودي من أراضيه

شي جين بينج- الرئيس الصيني

الرئيس الصيني يصل نيودلهي للمشاركة في قمة "بريكس"

الضربات الروسية على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

ضربة روسية بالمسيرات على منشآت تعدين وموانئ أوديسا الأوكرانية

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد