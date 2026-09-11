سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

العملات الأجنبية ثابتة

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية استقراراً دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار51.27 جنيها للشراء و 51,37 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.58 جنيها للشراء و 59.8 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 69.36 جنيها للشراء و 69.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 37.1 جنيها للشراء و 37.21 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.79 جنيها للشراء و 7.99 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.54 جنيها للشراء و 5.56 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.33 جنيها للشراء و5.34 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسر

وصل سعر الفرنك السويسري 63.19 جنيها للشراء و 63.39 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 33.27 جنيها للشراء و 33.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.9 جنيها للشراء و 37.02 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.64 جنيها للشراء و7.66 جنيها للبيع.