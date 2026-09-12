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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقابة العامة تدعم عميد كلية بيطري جامعة بدر بعد واقعة جومانا كمال

الدكتور عادل عبد الخالق يشارك في فعاليات صوت الطبيب البيطري
الدكتور عادل عبد الخالق يشارك في فعاليات صوت الطبيب البيطري
الديب أبوعلي

شهدت فعاليات المحطة الثالثة من لقاءات "صوت الطبيب البيطري"، التي تنظمها النقابة العامة للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، ظهور الدكتور عادل عبد الخالق سيد أحمد، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر بالقاهرة، في أول ظهور له خلال فعالية نقابية عقب واقعة حفل تخرج الطالبة جومانا كمال، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

ويشارك الدكتور عادل عبد الخالق في فعاليات اللقاء الذي يجمع الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بأعضاء الجمعية العمومية لنقابتي القاهرة والجيزة، ضمن المحطة الثالثة من جولات "صوت الطبيب البيطري"، التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين النقابة العامة والأطباء والاستماع إلى الملفات المهنية والنقابية ومشكلاتهم ومقترحاتهم.

 

واقعة الطالبة جومانا كمال 

وتعود واقعة جومانا كمال إلى شهر أغسطس الماضي، بعدما تقدمت الخريجة، من دفعة 2026 بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر، بشكوى على خلفية واقعة قالت إنها تعرضت خلالها لسوء معاملة داخل الحرم الجامعي أثناء استعدادها للمشاركة في مراسم التخرج، ونسبت الشكوى إلى الدكتور عادل عبد الخالق. 

وطالب دفاعها بالتحقيق في الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود.

وفي تطور لاحق، استقبل الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، جومانا كمال بحضور ولي أمرها، وكرمها وسلمها شهادة تخرجها، في واقعة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما استمرت الإجراءات القانونية والتحقيقات المرتبطة بالواقعة،

وأعلن دفاع الطالبة في وقت لاحق استكمال تحقيقات النيابة العامة والاستماع إلى أقوالها وشهود الواقعة وتقديم مستندات مرتبطة بالبلاغ.

وتأتي مشاركة عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر في لقاء "صوت الطبيب البيطري"، في إطار الدعم والمساندة، وبالتزامن مع المحطة الثالثة من الجولات التي بدأت بمحافظتي القليوبية والمنوفية، ثم انتقلت إلى البحيرة والإسكندرية ومطروح، قبل وصولها إلى القاهرة والجيزة، على أن تتواصل الجولات تباعا لتشمل مختلف المحافظات.

النقابة العامة للأطباء البيطريين صوت الطبيب البيطري الدكتور عادل عبد الخالق كلية الطب البيطري بجامعة بدر الطب البيطري جامعة بدر الطالبة جومانا كمال كلية التكنولوجيا الحيوية الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة النيابة العامة الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين

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