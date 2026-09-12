أبو العينين: أحمد موسى وطني من الطراز الأول وله مواقف سياسية مهمة

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى إلى تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، وذلك بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية.

ورحب أبو العينين بالإعلامي أحمد موسى، قائلًا: «أحمد موسى وطني من الطراز الأول، وله مواقف سياسية مهمة، وله مواقف مع الدولة، وحارب الكثير من الشائعات التي تحارب مصر».

وتابع أبو العينين: «كنت سعيد جدًا إني أسمع إنه تماثل الشفاء بعد الوعكة الصحية».

وتأتي عودة أحمد موسى إلى تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد» لتضع حدًا لفترة الغياب، مع استئناف حلقاته ومناقشة الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام.

ويحظى أحمد موسى بحضور إعلامي بارز من خلال برنامجه على قناة «صدى البلد»، الذي يتناول بصورة مستمرة أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والأخبار المحلية والدولية.

