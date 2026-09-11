مؤسسة أبو العينين حاضرة بقوة.. محافظ الأقصر والسفيرة نبيلة مكرم وسط الأهالي في قافلة إيد واحدة بالطود

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الشاملة لمبادرة «إيد واحدة» بقرية العديسات قبلي التابعة لمركز ومدينة الطود، والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع محافظة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة مؤسسة أبو العينين وعدد من مؤسسات التحالف الوطني، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والاجتماعية والإنسانية والتنموية والثقافية بالمجان للأهالي والأسر الأولى بالرعاية.

وتفقد محافظ الأقصر والسفيرة نبيلة مكرم عددا من مواقع تقديم الخدمات داخل القافلة، التي شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ومساعداتها أكثر من 30 ألف مواطن، في صورة تعكس حجم المشاركة المجتمعية والتكامل بين مؤسسات التحالف الوطني ومؤسسات الدولة للوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.

وشملت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة من خلال عيادات الباطنة والأطفال والجلدية والعظام والأنف والأذن والأسنان والنساء والتوليد، إلى جانب عيادات المبادرات الرئاسية والكشف المبكر، وتوفير الأدوية والعلاج بالمجان، فضلا عن خدمات العيون واستقبال طلبات إجراء العمليات، وعمليات القلب والقدم السكري، والأجهزة التعويضية، مع تقديم الدعم للحالات الإنسانية وطلبات التمكين الاقتصادي والغارمين والغارمات.

وفي الجانب الإنساني والاجتماعي، تضمنت القافلة توزيع أكثر من 6000 مساعدة وطرد غذائي وكارت شراء، و500 علبة من حلوى المولد، و3000 قطعة ملابس، و1700 شنطة مدرسية بمحتوياتها، إلى جانب تنظيم معرض للملابس وتقديم مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت القافلة كذلك مشاركة مميزة في دعم الأطفال من خلال كرنفال ترفيهي تضمن الألعاب والأنشطة والهدايا، وتوزيع نحو 350 لعبة، إلى جانب تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية، ومحاضرة ثقافية حول اللغات المصرية القديمة وكتابة أسماء الحضور باللغة الهيروغليفية وتوزيع كتيبات من سلسلة «التراث الإنساني للنشء والشباب».

وشارك في تنفيذ القافلة نحو 200 متطوع من خلال 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، من بينها مؤسسة أبو العينين، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة الجارحي، ومؤسسة راعي مصر، ومؤسسة رسالة، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسة العربي، ومؤسسة الأورمان، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، ومرسال، إلى جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤسسة «ظواهر».

وتأتي مشاركة مؤسسة أبو العينين ضمن منظومة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، التي تعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم الطبي والإنساني والتنموي للمواطنين، بما يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود المجتمع المدني والوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية القوافل الشاملة في تقديم خدمات متكاملة للأسر المستحقة، مشيرة إلى أن مبادرة «إيد واحدة» تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والوصول بالخدمات والمساعدات إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أشاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجهود التحالف الوطني ومؤسساته والجهات المشاركة في القافلة، مؤكدا أن هذا النموذج من العمل التشاركي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية والإنسانية بالمجان، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، موجها الشكر لجميع المؤسسات والمتطوعين المشاركين في إنجاح القافلة.