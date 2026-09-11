محافظ الأقصر يتفقد مركز شباب طيبة بالعوامية ويستمع لمطالب الأهالي

عقب أدائه صلاة الجمعة بالمسجد العتيق بمنطقة العوامية، أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز شباب طيبة بالعوامية، لمتابعة مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب، والوقوف على احتياجات المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب عدد من أهالي منطقة العوامية.

وخلال الجولة، استمع محافظ الأقصر إلى مطالب واحتياجات أهالي المنطقة والشباب المترددين على المركز، حيث طالب الأهالي بتوفير 2 جهاز تكييف للمركز، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأمر محافظ الأقصر بتوفير المطالب بشكل عاجل.

وأكد محافظ الأقصر أهمية دعم مراكز الشباب وتوفير الإمكانات اللازمة أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة، باعتبارها متنفسًا مهمًا لأبناء المناطق السكنية، ومجالًا لاكتشاف وتنمية المواهب والطاقات الشبابية.