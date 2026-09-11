وكيل زراعة الأقصر: ضرورة انتظام صرف الأسمدة وحل شكاوى المزارعين

أجرى المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، جولة تفقدية بمقر الجمعية الزراعية بناحية الشيخ عامر، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك برفقة المهندس خالد حسان، مدير التعاون الزراعي بالقرنة، في إطار توجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات الزراعية وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.

وشملت الجولة متابعة أعمال صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية المدعمة، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير، بما يسهم في دعم المزارعين والحفاظ على المحاصيل. كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع مباشرة إلى شكاوى ومطالب الأهالي والمزارعين داخل الجمعية، والتي تناولت عددا من التحديات المتعلقة بالخدمات والمقررات الزراعية، موجها مسؤولي الجمعية بسرعة التعامل معها ووضع حلول عاجلة تضمن انتظام تقديم الخدمة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية الزراعة بالأقصر لتعزيز المتابعة الميدانية داخل الجمعيات الزراعية، والانتقال إلى مواقع تقديم الخدمة للوقوف على احتياجات المزارعين بشكل مباشر، بما يدعم التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي بالمحافظة.

ويأتي ذلك استكمالا للمتابعة المستمرة من قيادات وزارة الزراعة، ممثلة في الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.