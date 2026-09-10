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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تتفقد مشروعات طيبة.. حرم جامعي ذكي وأخضر على طريق الاستدامة

رئيس جامعة الأقصر تتفقد مشروعات طيبة.. حرم جامعي ذكي وأخضر على طريق الاستدامة
رئيس جامعة الأقصر تتفقد مشروعات طيبة.. حرم جامعي ذكي وأخضر على طريق الاستدامة
شمس يونس

تفقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، عددًا من المشروعات والمنشآت الجاري تنفيذها بالمقر الجديد للجامعة بمدينة طيبة، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مستجدات الأعمال، والتأكد من سير التنفيذ وفق الجداول الزمنية والمعايير المحددة.

وشملت الجولة المستشفى الجامعي، وشبكة المرافق، وسور الجامعة، ومشروع كلية الهندسة، ومشروع كلية طب الفم والأسنان، وذلك بحضور الدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى محمود، المستشار الهندسي للجامعة، والمهندس عبد الهادي محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور باسم عبد العاطي، مدير مركز المعلومات، والدكتور إبراهيم محمد، مدير المكتب الأخضر، إلى جانب عدد من مهندسي المكتب الاستشاري بالجامعة.

وخلال الجولة، تابعت رئيس جامعة الأقصر الموقف التنفيذي بمختلف مواقع العمل، واطلعت على ما تم إنجازه منذ الجولة السابقة، موجهة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ومواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لضمان انتظام معدلات التنفيذ، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، مؤكدة ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات وفق الخطط الموضوعة.

وأكدت رئيس الجامعة أن أعمال المقر الجديد لا تستهدف فقط إنشاء منشآت تعليمية وخدمية حديثة، وإنما تأتي ضمن رؤية متكاملة لإنشاء حرم جامعي ذكي ومستدام، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويراعي البعد البيئي، بما يدعم توجه جامعة الأقصر نحو التحول إلى جامعة خضراء وصديقة للبيئة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى محمود، المستشار الهندسي للجامعة، أن الجولة تأتي ضمن برنامج المتابعة الدورية للمشروعات الإنشائية بمدينة طيبة، مشيرًا إلى وجود تقدم في عدد من الأعمال، مع استمرار تكثيف الجهود بالمواقع المختلفة، والتنسيق بين الإدارة الهندسية والجهات المنفذة للتغلب على أي تحديات ودفع معدلات الإنجاز.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات يتم بالتوازي مع مراعاة متطلبات الاستدامة، بما يضمن توافق أعمال التطوير مع رؤية الجامعة لإنشاء مقر جامعي حديث يواكب احتياجات العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجانب التكنولوجي، أوضح الدكتور باسم عبد العاطي، مدير مركز المعلومات بالجامعة، أن البنية التحتية الرقمية تمثل محورًا أساسيًا في إنشاء الحرم الجامعي الذكي، لافتًا إلى متابعة تنفيذ شبكات الاتصالات والبيانات وتجهيز البنية التكنولوجية بالتزامن مع أعمال الإنشاء والمرافق، بما يتيح للمنشآت الجديدة استيعاب أحدث تطبيقات التحول الرقمي وتقديم خدمات جامعية ذكية ومتكاملة.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الدكتور إبراهيم محمد، مدير المكتب الأخضر بالجامعة، أن الاستدامة والتحول إلى جامعة خضراء يمثلان جزءًا أساسيًا من رؤية المقر الجديد، موضحًا أن أعمال التشجير وتنسيق الموقع وزيادة المساحات الخضراء تستهدف تحسين البيئة الجامعية وإضفاء طابع حضاري على المقر، مع اختيار النباتات التي تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية بمدينة الأقصر.

وأضاف أن رؤية المكتب الأخضر تقوم على تحقيق التكامل بين البنية التحتية والمكونات الخضراء، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئة جامعية مستدامة وصديقة للبيئة، تواكب أهداف التنمية المستدامة وتدعم توجه جامعة الأقصر نحو بناء حرم جامعي عصري وذكي وأخضر.

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