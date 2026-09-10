مصطفى بكري: اليمن يدخل مرحلة جديدة وخطيرة.. وسقوط المخا ينذر بتغير خريطة المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأوضاع في اليمن دخلت مرحلة جديدة وخطيرة، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أنباءً عن سقوط مدينة المخا في أيدي الحوثيين، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمدينة، نظراً لقربها من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الهجوم الحوثي على مدينة المخا والتطورات الميدانية الأخيرة؛ تعكس وجود انهيار في خطوط الدفاع للقوات المناهضة للحوثيين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تطورات عسكرية وسياسية أكثر خطورة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن السيطرة على المخا- إذا تأكدت واستقرت ميدانيا- من شأنها أن تعزز الموقع الاستراتيجي للحوثيين على الساحل الغربي لليمن، وتزيد من حساسية الوضع في منطقة باب المندب، بما قد ينعكس على أمن الملاحة الدولية.

احتمالات اتساع نطاق المواجهات

وأكد أن التطورات المتلاحقة في اليمن قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة في موازين القوى، قائلاً إن المنطقة قد تكون أمام «مرحلة جديدة في تاريخ اليمن»، في ظل احتمالات اتساع نطاق المواجهات وتداعياتها على أمن البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.