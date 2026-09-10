سقوط عموتة.. الأهلي يخسر وديا أمام أهلي بني غازي بهدف نظيف

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارة أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وشهدت المباراة تجربة عدد من اللاعبين، في إطار استعدادات الأهلي للاستحقاقات المقبلة، ومنح الجهاز الفني الفرصة لبعض العناصر للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ونجح فريق أهلي بني غازي في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليحسم المواجهة الودية لصالحه بنتيجة 1-0.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز جميع عناصر الفريق ومنح اللاعبين فرصة المشاركة والحفاظ على جاهزيتهم، إلى جانب تجربة بعض الخطط والتشكيلات خلال المباريات الودية.

وتعد مواجهة أهلي بني غازي اختبارًا جديدًا للأهلي قبل العودة إلى المنافسات الرسمية، وسط رغبة من الجهاز الفني في استغلال فترة التوقف الحالية لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.