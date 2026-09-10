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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بإصابتها في حادث مرورى بمدينة نصر

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة؛ لقيامه بالاصطدام بسيارة زوجها وإحداث إصابتها، حال سيرهما في أحد الطرق بمدينة نصر في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس المنقضي، تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة بحدوث مصادمة بدائرة القسم بين (طرف أول)، طالب وقائد سيارة «سارية التراخيص»، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، و(طرف ثانٍ)، موظف بشركة سياحة وقائد سيارة «سارية التراخيص»، مقيم بذات الدائرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية في حينه، وأبدى الطرفان رغبتهما في التصالح، ولم يتهم الطرف الثاني الأول بإحداث إصابات بزوجته.

وفي وقت لاحق، بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، تبلغ لذات القسم من القائمة على النشر، زوجة قائد السيارة الثانية، بتضررها من الأول لقيامه بالاصطدام بسيارة زوجها وإحداث إصابتها بكسر وكدمات متفرقة.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه تصالح مع الطرف الثاني بناءً على رغبته وقت الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التواصل الإجتماعى سيارة سيدة

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