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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: التوغلات الإسرائيلية المتكررة انتهاك صارخ لسيادة سوريا

البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ ش أ

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربي الشديدين لتوغلات الاحتلال المتكررة داخل الأراضي السورية، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد "اليماحي"، رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الانتهاكات والممارسات التصعيدية، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على أمن واستقرار المنطقة، وما قد تفضي إليه من تصعيد خطير وتوسيع لدائرة التوتر، وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام الإقليميين.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مجددًا التأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال بالكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يسهم في صون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية، ودعمه الثابت لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والعمل على إلزام الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف انتهاكاته، بما يضمن حماية سيادة الدول العربية، وصون أمنها واستقرارها، والحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة.

البرلمان العربي إدانة لتوغلات الاحتلال الأراضي السورية

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