القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع ببنى سويف.





بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر بتضرره من الشخص الظاهر بالمنشور لقيامه بسرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة بنى سويف.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهران بالمنشور (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة إهناسيا) ، وضُبط بحوزتهما (دراجة نارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" ، وأضافا بتصرفهما فى الدراجة النارية المستولى عليها بالبيع لعميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط (الدراجة النارية المستولى عليها).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





