سميرة أحمد تكشف كواليس مشوارها الفني: بدأت كومبارس بجنيه وأنور وجدي قال لي «هتبقي نجمة»

كشفت الفنانة سميرة أحمد، خلال تصريحات نقلتها الإعلامية سهير جودة عبر حسابها على «فيسبوك»، عن العديد من التفاصيل والحكايات التي صاحبت مشوارها الفني، منذ بدايتها ككومبارس وحتى وصولها إلى البطولة والإنتاج، كما تحدثت عن علاقتها بعدد من نجوم وصناع السينما المصرية.

وروت سميرة أحمد تفاصيل بدايتها، مؤكدة أنها بدأت مشوارها الفني من «أول السلم»، بعدما شاركت ككومبارس في أحد أعمال الفنان أنور وجدي، وحصلت وقتها على أجر قدره جنيه واحد مقابل جملة قالتها في أحد المشاهد.

وقالت: «وقفت ورا خيرية خايفة أترفض وأنا وسط بنات مقدمين هيختاروا منهم واحدة تقول جملة لمشهد في فيلم لأنور وجدي، كانت "تشربي شامبانيا يا هانم"، قبضت بعدها جنيه».

وأضافت أنها اعترضت على الأجر بعدما أخبرها المحيطون بها بأنها تستحق 150 جنيهًا، فتوجهت إلى أنور وجدي، الذي قال لها: «روحي اقبضي الجنيه وإنتي في يوم هتبقي نجمة»، مشيرة إلى أنها التقت به بعد فترة في فيلم «الأستاذ شرف» وكانت بطلة أمامه، ليذكرها بوعده القديم.

حكاية الفستان مع حسن الإمام

وتطرقت سميرة أحمد إلى موقف جمعها بالمخرج حسن الإمام، عندما كانت تستعد لدور مع الفنانة فاتن حمامة، موضحة أنها استعانت بفستان أنيق من شقيقتها نوال، إلا أن حسن الإمام رأى أن ملابس الشخصية لا تناسب الدور.

وقالت إن المخرج طلب من «اللبيسة» إحضار مقص، ثم قام بقص الفستان، لتعود بعدها إلى شقيقتها وتحاول إرضاءها، مؤكدة أن شقيقتها نوال والفنانة خيرية أحمد كانتا دائمًا إلى جوارها في مختلف مراحل حياتها.

اعتذار عن «السفيرة عزيزة» بسبب «الخرساء»

وكشفت سميرة أحمد أنها وقعت على المشاركة في فيلم «السفيرة عزيزة»، لكنها اعتذرت عن العمل بعدما أصر حسن الإمام على تفرغها الكامل لتصوير فيلم «الخرساء»، مشيرة إلى أنها أعادت العربون ورشحت الفنانة سعاد حسني للدور.

وأشادت سميرة أحمد بسعاد حسني، قائلة إنها «فنانة شاملة» وإنها تحبها كثيرًا، مؤكدة أنها فنانة «مش هتتعوض».

كما تحدثت عن استعدادها لدور «الخرساء»، موضحة أنها ذهبت إلى مدرسة للصم والبكم في المطرية للتعرف على طبيعة الشخصية، قبل أن يتم الاعتماد في النهاية على مخارج الصوت، نظرًا لأن الدور كان لفتاة ريفية بسيطة.

سميرة أحمد ومدرسة المشاغبين

وأوضحت سميرة أحمد أنها اعتذرت عن المشاركة في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مؤكدة أنها لم تكن تفكر في العمل بالمسرح، كما لم تكن ترى نفسها قادرة على تكرار الجمل نفسها يوميًا أمام الجمهور.

وقالت: «اعتذرت عن دوري في مسرحية مدرسة المشاغبين، لأن عمري ما فكرت بالمسرح.. مكنتش أقدر أقول»