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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يستعد لدورته السابعة.. تكريم رائد محسن

مهرجان بغداد الدولي للمسرح
مهرجان بغداد الدولي للمسرح
تقى الجيزاوي

تقترب الاستعدادات الخاصة بالدورة السابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، المقرر أن تحمل اسم الفنان العراقي رائد محسن، تقديرًا لمسيرته وما قدمه على مدار سنوات في مجال الفن والمسرح.

وتشهد التحضيرات عقد عدد من اللقاءات بين المسؤولين عن القطاع الثقافي والفني في العراق، لمتابعة التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة، ووضع التصور النهائي للبرنامج والفعاليات المنتظرة.

وشملت الاجتماعات مناقشة الاستعدادات الفنية والتنظيمية، إلى جانب ترتيبات استضافة الفرق والوفود المسرحية المشاركة، والتجهيزات الإعلامية واللوجستية اللازمة للمهرجان، بما يضمن تنظيم فعاليات الدورة بصورة تليق بأهمية الحدث.

وفي السياق نفسه، ناقشت وزيرة الثقافة والسياحة والآثار العراقية سروة عبدالواحد مع مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور جبار جودي، آخر ترتيبات الدورة السابعة، وما يتعلق بالبرنامج وآليات تنفيذ الفعاليات واستقبال المشاركين.

كما عقد جبار جودي لقاءً مع مدير عام دائرة العلاقات الثقافية الدكتور علاء أبو الحسن، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، ودعم التحضيرات الخاصة بالمهرجان خلال الفترة المقبلة.

ويأتي مهرجان بغداد الدولي للمسرح ضمن الفعاليات التي تسهم في دعم الحراك المسرحي العراقي، وفتح مساحة للتواصل بين المسرحيين العراقيين ونظرائهم من الدول العربية، بما يعزز حضور بغداد على خريطة الفعاليات المسرحية العربية. 

مهرجان بغداد الدولي للمسرح رائد محسن مهرجان بغداد

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