لطيفة تشوق جمهورها لمفاجأة جديدة من ألبوم «شبهي بالملي»

كشفت المطربة التونسية لطيفة عن مفاجأة فنية جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، ضمن ألبومها «شبهى بالملى»، الذي حقق نجاحًا لافتًا منذ طرحه، وتصدرت عدد من أغنياته قوائم الاستماع.

وشوقت لطيفة جمهورها للمفاجأة الجديدة، من خلال منشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «دايمًا بحب أقدملكم الأغاني والمزيكا بتقنيات جديدة من العالم كله.. استنوا قريب أوي مفاجأة حلوة من ألبوم #شبهي_بالملى اللي إنتوا حبيتوه ونجحتوه مع المهندس الصوت الكبير المبدع أمير محروس».

لطيفة تحتفل بنجاح ألبوم «شبهى بالملى»

وجاء إعلان لطيفة بعد احتفالها بنجاح ألبوم «شبهى بالملى» على شاطئ الساحل الشمالي، بحضور عدد من صناع الألبوم والإعلاميين والنجوم.

وعبرت لطيفة عن سعادتها الكبيرة بالنجاح وردود أفعال الجمهور، قائلة: «فرحتي بنجاح ألبوم شبهى بالملى كانت أكبر بوجودكم معايا، من أول ما نزل الألبوم وأنا حاسة بحبكم وفرحتكم بيه، وشوفت قد إيه كل أغنية وصلت ليكم وكان ليها صدى عندكم، وده بالنسبالي أحلى نجاح».

وأضافت: «شبهى بالملى كان رحلة جميلة جدًا، وكملت بوجودكم، شكرًا من قلبي على دعمكم وحبكم».

تفاصيل ألبوم «شبهى بالملى»

ويضم ألبوم «شبهى بالملى» 13 أغنية، طرحتها لطيفة على مراحل خلال صيف 2026، وتعاونت من خلالها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من أجيال ومدارس فنية مختلفة.

واختتمت لطيفة طرح الألبوم بـ4 أغنيات جديدة، هي «النص الحلو» و«دقة نقص» و«حلى حلي» و«حالة».

وحققت أغنيات الألبوم تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، حيث تصدرت عدد منها قائمة «توب الأسبوع» على يوتيوب مصر، بينما تصدرت أغنية «شبهى بالملى» قوائم الاستماع على منصة أنغامي في عدد من الدول العربية.

نشاط فني وتقدير عالمي

ويأتي نجاح ألبوم «شبهى بالملى» بالتزامن مع انضمام لطيفة رسميًا إلى عضوية Recording Academy، المؤسسة العالمية المسؤولة عن تنظيم جوائز Grammy، في خطوة تمثل تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة وحضورها على الساحة الموسيقية