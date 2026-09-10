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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية 2026

النجمة درة زروق
النجمة درة زروق
أوركيد سامي

حصدت النجمة درة زروق جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية لعام 2026، عن أدائها لشخصية «ميادة الديناري» في مسلسل «علي كلاي»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشخصية وتفاعل الجمهور معها خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأعربت درة زروق عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل لها تقديرًا مهمًا لما قدمته من خلال شخصية «ميادة الديناري»، التي خاضت من خلالها تجربة درامية مختلفة، جمعت بين القوة والصلابة والأبعاد الإنسانية، مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث.

ولفتت شخصية «ميادة الديناري» أنظار الجمهور منذ ظهورها ضمن أحداث «علي كلاي»، حيث حظي أداء درة بإشادات وتفاعل واسع، خاصة مع اعتمادها على تفاصيل مختلفة في بناء الشخصية، بما يعكس حرصها المستمر على التنوع واختيار أدوار وشخصيات جديدة والابتعاد عن التكرار.

وجاء تتويج درة زروق بالجائزة ليضيف محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية، بعد تقديمها شخصية حملت العديد من التحولات والمشاعر الإنسانية، وأظهرت خلالها قدرتها على التعامل مع تركيبة درامية مختلفة، لتواصل حضورها بين أبرز نجمات الدراما العربية.

تفاصيل مسلسل «علي كلاي»

ويُعد مسلسل «علي كلاي» من الأعمال التي حظيت باهتمام ومتابعة خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث تناول عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، من خلال حكاية إنسانية تدور داخل أحد الأحياء الشعبية، وتتقاطع خلالها العلاقات والصراعات الاجتماعية والإنسانية مع تطورات الأحداث.

وشهد العمل تفاعلًا ملحوظًا منذ بداية عرضه، في ظل تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات، وهو ما أسهم في حضوره ضمن الأعمال التي لاقت متابعة جماهيرية خلال الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل «علي كلاي»

وشاركت درة زروق في بطولة مسلسل «علي كلاي» إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبد الخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

النجمة درة زروق اخبار الفن نجوم الفن

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