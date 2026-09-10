وزير التعليم : تعيين 43 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة نجحت في الحد بصورة كبيرة من ظاهرة الفترات المسائية، حيث لم يتبقَ سوى 530 مدرسة تعمل بها فترة مسائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا استمرار العمل على معالجة هذه الظاهرة لتنتهي نهائيا بحلول العام الدراسي المقبل 2027/ 2028 من أجل تحقيق أفضل استفادة ممكنة من اليوم الدراسي.

وفيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، أكد السيد الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات غير مسبوقة لسد العجز، موضحًا أنه تم تعيين 43 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو رقم لم يتحقق من قبل، إلى جانب تدريب 150 ألف معلم بالتعاون مع مؤسسات دولية، بما يستهدف الجمع بين معالجة العجز العددي ورفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تتعامل مع قضية المعلمين باعتبارها مشكلة أعداد فقط، وإنما تعمل في الوقت نفسه على ضمان توافر الكفاءات والتخصصات المطلوبة، موضحًا أن احتياجات المدارس من معلمي المواد الأساسية تم تغطيتها، مع استمرار العمل على معالجة أي احتياجات متبقية وفقًا للتخصصات والمحافظات.

وأكد الوزير أن مديري المدارس أحدثوا نقلة نوعية في قلب الميدان التعليمي، من خلال تحمل قدر أكبر من المسؤولية والقيام بدور أكثر فاعلية في إدارة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المدرسة ومديرها يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح أي عملية تطوير، وأن الوزارة تستهدف تعزيز صلاحيات الإدارة المدرسية ودعم قدرتها على التعامل مع احتياجات كل مدرسة وفق ظروفها.

وشدد الوزير على أنه لا مساس بمجانية التعليم، مؤكدًا استمرارها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.