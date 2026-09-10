نصبوا على مواطنين فى 3 ملايين جنيه.. ضبط المسؤولين عن منصة pilon

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام تشكيل عصابى بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على إستثمارها لهم بإحدى المنصات الإلكترونية التى تستخدم فى التسويق الإلكترونى لمنتج البن تحت مسمى "PILON" وإمكانية حصولهم على أرباح مالية تصاعدية عن طريق تسجيل الدخول على تلك المنصة والتسويق الإلكترونى لمنتجها نظير الحصول على نسبة من الأرباح عبر محافظ إلكترونية.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط عناصر التشكيل (15 عنصر إجرامى) بنطاق عدد من المحافظات.. وضُبط بحوزتهم (168 شريحة هاتف محمول - 15 بطاقة بنكية - 24 محفظة إلكترونية - 10 محافظ للعملات الرقمية - مطبوعات دعائية - 31 هاتف محمول - جهاز لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





