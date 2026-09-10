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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة مروعة.. حريق في شرق الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 24 تلميذا

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
القسم الخارجي

قال مسؤول في إدارة المتمردين لوكالة رويترز يوم الخميس إن حريقاً اندلع في مدينة بوكافو الكونغولية -التي يسيطر عليها المتمردون- أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 24 طفلاً، حيث دمر مدرستين وأتى على نحو 300 منزل خشبي.

وذكر دونيا ماسومبوكو بوينجي، نائب حاكم مقاطعة جنوب كيفو (حيث تقع بوكافو) في الحكومة التي شكلتها حركة "إيه إف سي/إم 23" (AFC/M23) المدعومة من رواندا، أن الضحايا شملوا 19 فتاة وخمسة فتيان.

وكان المتمردون قد استولوا على بوكافو خلال تقدم خاطف عبر شرق الكونغو في وقت مبكر من العام الماضي.

وقال بوينجي إن 29 شخصاً أصيبوا في الحريق، وإن التحقيقات جارية لتحديد سببه.

وأفاد شاهد عيان لرويترز بأن الحريق أُخمد بحلول فترة ما بعد الظهر، لكن دخاناً أبيض كان لا يزال يتصاعد من أكوام الأنقاض وألواح المعدن المموج الملتوية.

وقال الشاهد بيير موداهاما: "كنا في الشارع وكان الأطفال قد توجهوا للتو إلى المدرسة عندما اندلع الحريق على مقربة منها. ووصلت سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين".

وذكر سكان وعاملون في مجال الصحة أن حصيلة القتلى النهائية قد ترتفع.

وقال رجل كان في موقع الحادث لرويترز إنه ساعد في تحميل 17 جثة -لرجال وأطفال- في سيارة إسعاف.

وأفاد مركز صحي محلي باستقباله 10 جثث لأشخاص لقوا حتفهم في الحريق، بينما ذكر مستشفى آخر أنه استقبل أكثر من 50 تلميذاً، توفي 14 منهم.

كارثة مروعة حريق في شرق الكونغو مدينة بوكافو الكونغولية الكونغو الديمقراطية

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