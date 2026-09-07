الكونغو الديمقراطية تطلق خطة معدلة لمدة 180 يوما لتعزيز مكافحة وباء الإيبولا

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أطلقت السلطات في الكونغو الديمقراطية، خطة معدلة متعددة القطاعات مدتها 180 يوما لتعزيز مكافحة فيروس الإيبولا بدعم من منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وشركائهما.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الإثنين/ أن هذه الخطة تشمل تدابير لتكثيف عمليات الترصد وتتبع المخالطين ورعاية المرضى وتعبئة المجتمعات المحلية.

وكانت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية قد اعلنت الخميس الماضي ارتفاع حصيلة ضحايا التفشي الحالي لفيروس إيبولا إلى 600 وفاة، من بين أكثر من 1700 حالة إصابة مؤكدة، وسط استمرار الانتقال السريع للعدوى محليا.

يذكر أن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وصف التفشي الحالي للمرض بأنه "الأسرع انتشارا على الإطلاق".

ويتركز تفشي الفيروس النزفي القاتل في 37 منطقة بمقاطعات /إيتوري/ و/كيفو الشمالية/ و/كيفو الجنوبية/، فيما سجلت حالات مشتبه بها في /كيسانجاني/ بمقاطعة /تشوبو/ وفي /هوت-أويل/، ما يشير إلى استمرار انتشار المرض خارج بؤرته في إيتوري.