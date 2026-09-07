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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«سهر الليالي» و«طير إنت» و«مافيا».. هل تعيد الأجزاء الثانية أمجاد الماضي؟

سهر الليالي
سهر الليالي
أحمد البهى

يبدو أن الأجزاء الثانية من الأفلام السينمائية أصبحت «الحصان الرابح» للمنتجين خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثبتت العديد من التجارب أن نجاح الجزء الأول قد يكون بوابة مضمونة لجذب الجمهور وتحقيق إيرادات ضخمة، وهو ما شجع عددًا كبيرًا من صناع السينما على العودة بأعمال سبق تقديمها قبل عدة سنوات، بحثًا عن نجاح جديد من خلال تقديم أجزاء ثانية  منها.

وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال: 

«سهر الليالي»

يُعد فيلم «سهر الليالي» واحدًا من الأعمال التي أعلن صناعها تقديم جزء ثانٍ منها، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على طرح الجزء الأول.

ومن المقرر أن يأتي الجزء الثاني بأبطال وقصص مختلفة عن الجزء الأول، مع الحفاظ على روح الفيلم والخط الدرامي الذي نجح في تقديمه. وحتى الآن، لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على أبطال العمل، إلا أن الجزء الجديد سيضم العدد نفسه من الأبطال، مع الاحتفاظ بالخط الأساسي للفيلم الشهير، والاستعانة بجيل جديد من الفنانين الموجودين على الساحة الفنية.

«طير إنت»

ومن بين الأعمال التي قرر صناعها تقديم جزء ثانٍ منها فيلم «طير إنت»، الذي طُرح الجزء الأول منه قبل نحو 17 عامًا، حيث يدرس صناعه حاليًا تقديم جزء جديد مع الاحتفاظ ببطلي العمل الرئيسيين، أحمد مكي ودنيا سمير غانم.

«مافيا»

الأمر نفسه سيتكرر مع فيلم «مافيا»، الذي عُرض قبل نحو 25 عامًا، حيث يستعد صناعه لتقديم جزء ثانٍ منه، ولكن بقصة مختلفة بشكل كلي عن الجزء السابق.

وتشهد أحداث الجزء الجديد مغامرة مختلفة يخوضها بطل العمل، طارق زيدان، في مواجهة عصابة جديدة تشكل خطرًا كبيرًا، وتخطط لتنفيذ إحدى العمليات الخطيرة.

فيلم "مافيا" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم منى زكي ومصطفى شعبان وأحمد رزق وعباس أبو الحسن ومن تأليف مدحت العدل وإخراج شريف عرفة، وعرض الفيلم بالسينمات عام 2002، وحقق نجاحا كبيرا بالسينمات.
 

سهر الليالي طير أنت مافيا

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