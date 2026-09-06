أحمد مكي يتصدر الترند بسبب الفلكي.. من هو السيد الحسيني صاحب القصة الحقيقية؟

تصدر اسم الفنان أحمد مكي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول تفاصيل مسلسله الجديد «الفلكي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، والذي يجمعه للمرة الأولى بالكاتب والسيناريست أحمد مراد، في تجربة درامية مختلفة تستند إلى قصة حقيقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد مكي مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها بملامح وإطلالة قريبة من شكل السيد الحسيني الفلكي، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأثار العمل اهتمام الجمهور، خاصة مع ارتباط اسم «الفلكي» بشخصية السيد الحسيني الفلكي، الذى اشتهر في مصر خلال فترة الثمانينيات، واشتهر بحكايات ارتبطت بالسحر والشعوذة والروحانيات، قبل أن يصبح اسمه واحدًا من أكثر الأسماء إثارة للجدل والغموض.

تفاصيل مسلسل «الفلكي»

ومسلسل «الفلكي» يتكون من 15 حلقة ويشهد أول تعاون درامي بين أحمد مكي وأحمد مراد، فيما تواصل الجهة المنتجة التحضيرات الخاصة بالعمل، على أن يتم الإعلان عن باقي فريق البطولة واسم المخرج وتفاصيل القصة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي المسلسل كعودة جديدة لأحمد مكي إلى دراما رمضان، بعد مشاركته الأخيرة في مسلسل «الغاوي» خلال موسم رمضان 2025، بينما يستعد من خلال «الفلكي» لتقديم تجربة مغايرة عن أعماله السابقة.

من هو السيد الحسيني الفلكي؟

ارتبط اسم السيد الحسيني الفلكي بالحكايات الخاصة بالسحر والروحانيات، وذاع صيته في مصر خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تمتد شهرته إلى دول عربية أخرى. ولم يقتصر حضوره على هذا المجال، إذ ارتبط اسمه بالوسط الفني بعدما ظهر بشخصيته الحقيقية في فيلم «عاد لينتقم» الذي عرض عام 1988، وشارك في بطولته عزت العلايلي ورجاء الجداوي وأنور إسماعيل.

وتحول ظهور الفلكي في الفيلم إلى واحدة من الحكايات المرتبطة بسيرته، خاصة مع تداول روايات حول أجواء تصوير المشهد الذي ظهر خلاله بطابع روحاني.

وفاة السيد الحسيني

وتوفي السيد الحسيني الفلكي عام 2003 عن عمر ناهز 58 عامًا، وظلت ظروف وفاته محاطة بعدد من الروايات المتداولة التي زادت من حالة الغموض المرتبطة باسمه.