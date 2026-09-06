قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية
ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك
وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات
خروج طائرة شحن بوينج 767 عن المدرج أثناء هبوطها بمطار ميامي الدولي
بتروتريد توضح حقيقة شحنة المخلفات البترولية بميناء الإسكندرية وتتخذ الإجراءات القانونية
بمشاركة حسام عبد المجيد.. لودوجوريتس رازجراد يهزم لوكوموتيف صوفيا في الدوري البلغاري
حسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة
الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر
11 لانشاً وشراكة مع اليابان وربط إلكتروني بالمستشفيات.. تفاصيل خطة تطوير الإسعاف المصري
ركلة جزاء غير صحيحة.. قرارات حاسمة للجنة الحكام في الوقائع المثيرة بمباريات الأهلي والزمالك والجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد مكي يتصدر الترند بسبب الفلكي.. من هو السيد الحسيني صاحب القصة الحقيقية؟

أحمد مكي
أحمد مكي
تقى الجيزاوي

تصدر اسم الفنان أحمد مكي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول تفاصيل مسلسله الجديد «الفلكي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، والذي يجمعه للمرة الأولى بالكاتب والسيناريست أحمد مراد، في تجربة درامية مختلفة تستند إلى قصة حقيقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد مكي مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها بملامح وإطلالة قريبة من شكل السيد الحسيني الفلكي، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين. 

وأثار العمل اهتمام الجمهور، خاصة مع ارتباط اسم «الفلكي» بشخصية السيد الحسيني الفلكي، الذى اشتهر في مصر خلال فترة الثمانينيات، واشتهر بحكايات ارتبطت بالسحر والشعوذة والروحانيات، قبل أن يصبح اسمه واحدًا من أكثر الأسماء إثارة للجدل والغموض.

تفاصيل مسلسل «الفلكي»

ومسلسل «الفلكي» يتكون من 15 حلقة ويشهد أول تعاون درامي بين أحمد مكي وأحمد مراد، فيما تواصل الجهة المنتجة التحضيرات الخاصة بالعمل، على أن يتم الإعلان عن باقي فريق البطولة واسم المخرج وتفاصيل القصة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي المسلسل كعودة جديدة لأحمد مكي إلى دراما رمضان، بعد مشاركته الأخيرة في مسلسل «الغاوي» خلال موسم رمضان 2025، بينما يستعد من خلال «الفلكي» لتقديم تجربة مغايرة عن أعماله السابقة.

من هو السيد الحسيني الفلكي؟

ارتبط اسم السيد الحسيني الفلكي بالحكايات الخاصة بالسحر والروحانيات، وذاع صيته في مصر خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تمتد شهرته إلى دول عربية أخرى. ولم يقتصر حضوره على هذا المجال، إذ ارتبط اسمه بالوسط الفني بعدما ظهر بشخصيته الحقيقية في فيلم «عاد لينتقم» الذي عرض عام 1988، وشارك في بطولته عزت العلايلي ورجاء الجداوي وأنور إسماعيل.

وتحول ظهور الفلكي في الفيلم إلى واحدة من الحكايات المرتبطة بسيرته، خاصة مع تداول روايات حول أجواء تصوير المشهد الذي ظهر خلاله بطابع روحاني.

وفاة السيد الحسيني 

وتوفي السيد الحسيني الفلكي عام 2003 عن عمر ناهز 58 عامًا، وظلت ظروف وفاته محاطة بعدد من الروايات المتداولة التي زادت من حالة الغموض المرتبطة باسمه.

أحمد مكي أحمد مراد تفاصيل مسلسل «الفلكي» اعمال أحمد مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

لدعم السياحة والتوسع العمراني.. محطة تحلية جديدة بمرسى علم بطاقة 10 آلاف م³ يوميًا

خلال الافتتاح

افتتاح معرض «أهلاً مدارس 2026» في الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 35%

صورة موضوعية

بعد سنوات من التعثر.. محافظ البحر الأحمر يسلم 97 وحدة سكنية لمستحقيها بمرسى علم

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد