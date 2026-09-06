أول تعليق من السيناريست أيمن سلامة بعد وفاة زوجته: ربنا يرحمها

كشف السيناريست أيمن سلامة، تفاصيل وفاة زوجته، قائلا: الحمد لله والبقاء لله وحده.

وتابع الكاتب أيمن سلامة، حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، ربنا يرحمها ويصبرني أنا وأولادي.

أول تعليق من ايمن سلامة بعد وفاة زوجته

وقال أيمن سلامة ، في أول تعليق بعد وفاة زوجته، لدينا اثنان من الأبناء، قائلا: مروان وملك في كلية الإعلام.

ولم تتمالك الإعلامية نهال طايل، نفسها حيث لم تستطيع الاستمرار في محاورته احتراماً لحالة الوفاة التي يمر بها إذ عقبت بقول: "البقاء لله يا أستاذ أيمن ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوبكم وسامحوني يا جماعة مش هقدر أكمل المداخلة احتراماً لحالة الوفاة اللي بيمر بيها".