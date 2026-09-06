محمد صلاح يتألق ويقود طرابزون لتحقيق خماسية تاريخية أمام جنتشلربيرليجي

حقق فريق طرابزون سبور انتصارًا عريضًا على حساب جنتشلربيرليجي، بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي لموسم 2026-2027، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح ومساهمته بشكل مباشر في ثلاثة أهداف.

طرابزون يفرض سيطرته على المباراة مبكراً

دخل طرابزون سبور اللقاء بقوة، ونجح في فرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، ليضع بول أونواتشو فريقه في المقدمة مبكرًا بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا لتعزيز تقدمهم، حيث حصل طرابزون سبور على ركلة جزاء في الدقيقة 14، تقدم محمد صلاح لتنفيذها، وتمكن من وضع الكرة داخل الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف فريقه في المباراة.

ولم يتوقف تألق النجم المصري عند تسجيل الهدف، إذ واصل تحركاته وصناعته للفرص، بينما نجح أونواتشو في العودة لهز الشباك مجددًا، مسجلًا الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 22، ليزداد موقف الضيوف تعقيدًا قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل الفريق التركي تفوقه خلال الشوط الثاني، حتى جاءت الدقيقة 59 التي شهدت تسجيل إرنست موتشي الهدف الرابع، بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح، ليوقع اللاعب المصري على أول أسيست له بقميص طرابزون سبور.

محمد صلاح يكتب رقمًا مميزًا مع فريقه الجديد

واختتم فرانكلينو دييجو مهرجان الأهداف في الدقيقة 78، بعدما أضاف الهدف الخامس، ليؤكد طرابزون سبور تفوقه ويحسم المباراة بانتصار كبير ومستحق.

وحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، كتب محمد صلاح رقمًا مميزًا مع فريقه الجديد، بعدما أصبح أول لاعب أجنبي يسجل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات يبدأها أساسيًا مع طرابزون سبور في الدوري التركي منذ موسم 2000-2001.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جنتشلربيرليجي عند النقاط السبع نفسها، ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف.