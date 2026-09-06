بمشاركة حسام عبد المجيد.. لودوجوريتس رازجراد يهزم لوكوموتيف صوفيا في الدوري البلغاري

حقق فريق لودوجوريتس رازجراد الفوز على لوكوموتيف صوفيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري البلغاري الممتاز.

وأحرز إفايلو شوشيف، نجم لودوجوريتس، الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

ثم أحرز كايو كاروزو ألفيس هدف التعادل لفريق لوكوموتيف صوفيا.

وأضاف إفايلو شوشيف الهدف الثاني للودوجوريتس في الدقيقة 76.

وشارك حسام عبد المجيد أساسيًا مع فريقه لودوجوريتس.

وبهذه النتيجة؛ رفع لودوجوريتس رازجراد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البلغاري.

بينما تجمد رصيد لوكوموتيف صوفيا عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر والأخير.