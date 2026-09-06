زد يكتسح أساس تيليكوم الجيبوتي برباعية في الكونفدرالية

حقق فريق زد الفوز برباعية امام أساس الجيبوتي في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأحرز أحمد الصغيري هدف التقدم في الدقيقة 21

ثم أحرز أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 44

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 87 أحرز عبد الرحمن البانوبي الهدف الثالث ثم أضاف أحمد عادل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع

جاء تشكيل زد أمام أساس الجيبوتي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، عبدالله بكري، محمد عز، موسى محمد.

خط الوسط: أحمد الصغيري، وجدي نبهان، وليد فرج.

خط الهجوم: محمد إبراهيم، أحمد عاطف، مروان حجيج.