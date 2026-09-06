زد يتقدم بهدفين على جيبوتي تيلكوم في الكونفدالية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة زد على فريق جيبوتي تيلكوم بتقدم زد بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

أحرز أحمد الصغيري هدف التقدم في الدقيقة 21 ثم عزز أحمد عاطف تقدم زد بالهدف الثاني في الدقيقة 44

جاء تشكيل زد أمام أساس الجيبوتي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، عبدالله بكري، محمد عز، موسى محمد.

خط الوسط: أحمد الصغيري، وجدي نبهان، وليد فرج.

خط الهجوم: محمد إبراهيم، أحمد عاطف، مروان حجيج.