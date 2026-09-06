الأردن يطور مواقع سياحية وتاريخية في البادية الشرقية.. ما قصة الشجرة المباركة؟

أطلقت الحكومة الأردنية مشروعًا لتطوير عدد من المواقع السياحية والبيئية والتاريخية في شرق المملكة، بهدف تعزيز مكانة البادية الشرقية على خريطة السياحة الأردنية، وربط مواقعها الطبيعية والتاريخية والدينية ضمن مسارات وتجارب سياحية متكاملة.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان إلى موقع «الشجرة المباركة» في منطقة الصفاوي، المعروفة أيضًا باسم «شجرة البقيعاوية» أو «شجرة الصحابي»، إلى جانب تفقد مشروع إحياء واحة الأزرق المائية.

ويشمل المشروع محمية الشومري للأحياء البرية، ومحمية الضاحك الطبيعية في البادية الشمالية الشرقية، وقصر عمرة، وقصر الحرانة، وقلعة الأزرق، ومحمية الأزرق المائية، إلى جانب مشروع إحياء واحة الأزرق الذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومنطقة "الشجرة المباركة" في الصفاوي.

وتهدف الخطة إلى ربط الواحة والمحميات الطبيعية والقصور الصحراوية والمواقع الدينية والتاريخية والجيولوجية عبر مسارات وتجارب سياحية جديدة، بما يوسع الخيارات السياحية ويخلق فرصا للاستثمار والتنمية في المجتمعات المحلية. ومن المتوقع افتتاح المشروع أمام الزوار قبل نهاية مارس المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.