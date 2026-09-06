لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل الذي أثير حول إحدى أبرز اللقطات التحكيمية في مباراة الأهلي وسموحة والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز بعدما تعرض عمرو الجزار مدافع الفريق الأحمر لمطالبة من لاعبي سموحة باحتساب مخالفة خلال إحدى الكرات المشتركة مع فادي فريد مهاجم الفريق السكندري.

وكانت اللعبة قد أثارت نقاشًا واسعًا خلال المباراة بعدما طالب لاعبو سموحة باحتساب خطأ ضد مدافع الأهلي وسط تساؤلات حول مدى أحقية الجزار في الاستمرار داخل الملعب وما إذا كانت طريقة تدخله مع مهاجم سموحة تستوجب احتساب مخالفة أو حتى إشهار البطاقة الحمراء.

لكن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح أنهت حالة الجدل بعدما أعلنت تأييدها لقرار أمين عمر حكم المباراة باستمرار اللعب وعدم احتساب أي مخالفة ضد مدافع الأهلي وفقا لتأكيدات مصدر مسئول داخل اللجنة .

ماذا حدث في لقطة عمرو الجزار وفادي فريد؟

تعود الواقعة إلى إحدى الكرات المشتركة بين عمرو الجزار وفادي فريد حيث دخل مدافع الأهلي في محاولة للسيطرة على الكرة قبل أن تحدث احتكاكات بينه وبين مهاجم سموحة.

وطالب لاعبو الفريق السكندري الحكم بالتدخل واحتساب مخالفة معتبرين أن تدخل مدافع الأهلي يستحق العقوبة إلا أن أمين عمر لم يحتسب أي خطأ وأشار إلى استمرار اللعب.

ومع تداول اللقطة وإعادة مشاهدتها عاد الجدل حول القرار خاصة أن مباريات الأهلي دائمًا ما تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة وهو ما جعل الحالة واحدة من أكثر اللقطات التي فرضت نفسها على النقاش عقب المباراة.

السؤال الذي طرح نفسه كان واضحًا: هل كان تدخل عمرو الجزار في حدود اللعب الطبيعي أم أن الواقعة كانت تستحق تدخل الحكم بعقوبة أكبر؟

لجنة الحكام تنحاز لقرار أمين عمر

وبعد مراجعة الحالة ومناقشتها أكدت لجنة الحكام صحة قرار أمين عمر معتبرة أن اللعبة لا تتضمن مخالفة تستوجب احتساب ركلة حرة أو اتخاذ إجراء انضباطي ضد مدافع الأهلي.

وأوضح مصدر داخل لجنة الحكام أن الجزار نجح في لعب الكرة أولًا ولم يقم بعد ذلك بأي حركة إضافية تجاه فادي فريد وهو ما اعتبرته اللجنة عنصرًا حاسمًا في تقييم الحالة.

وبحسب رؤية اللجنة فإن مجرد وجود احتكاك بين اللاعبين لا يعني تلقائيًا وجود مخالفة خصوصًا عندما يكون المدافع قد تعامل مع الكرة بصورة صحيحة ولم يتعمد القيام بفعل إضافي تجاه المنافس.

وبالتالي جاء قرار أمين عمر باستمرار اللعب متوافقًا مع تقييم لجنة الحكام للواقعة.

لماذا لم ترَ اللجنة أن الحالة تستوجب الطرد؟

الجانب الأكثر إثارة للجدل في الواقعة لم يكن متعلقًا فقط باحتساب خطأ من عدمه وإنما امتد إلى التساؤل حول العقوبة المحتملة لو اعتبر الحكم أن تدخل الجزار يمثل مخالفة.

لكن موقف لجنة الحكام جاء واضحًا: لا توجد مخالفة من الأساس وبالتالي لا توجد واقعة تستدعي بطاقة صفراء أو حمراء.

وتقوم رؤية اللجنة على أن المدافع لم يستخدم حركة إضافية بعد لعب الكرة وهو ما يغير من توصيف الحالة مقارنة باللعب الذي يتضمن تدخلًا متعمدًا أو استخدامًا زائدًا للقوة ضد المنافس.

وبذلك لم ترَ اللجنة أساسًا لاتخاذ قرار تأديبي بحق مدافع الأهلي وأكدت أن استمرار اللعب كان القرار الصحيح في الحالة محل الجدل.

سموحة احتج.. والحكم تمسك بقراره

خلال المباراة لم يقتصر الأمر على اعتراض فردي من لاعب أو اثنين إذ ظهرت مطالبات من لاعبي سموحة باحتساب مخالفة في محاولة للحصول على قرار لصالح الفريق.

لكن أمين عمر تمسك بقراره ولم يوقف اللعب وهو ما يعني أن الحكم كان قد كوّن رؤيته بشأن الحالة لحظة حدوثها قبل أن تأتي مراجعة لجنة الحكام لاحقًا لتؤكد صحة قراره.

وتكتسب هذه النقطة أهمية في ظل الجدل المستمر حول الحالات التحكيمية في الدوري المصري إذ أصبحت كل لقطة مثيرة للجدل محل تحليل ونقاش خاصة عندما تتعلق بمباريات الفرق الجماهيرية.

القرار التحكيمي لم يؤثر في نتيجة المباراة

وعلى الرغم من الجدل الذي صاحب لقطة الجزار وفادي فريد فإن الأهلي نجح في النهاية في حسم المباراة لصالحه بهدف دون رد.

وسجل ياسر إبراهيم هدف الفوز للفريق الأحمر ليمنح الأهلي ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة ويواصل الفريق تحقيق أهدافه في بداية الموسم.

وكانت المباراة ذات أهمية كبيرة للأهلي في ظل سعيه لمواصلة حصد النقاط وتثبيت أقدامه مبكرًا في سباق المنافسة على لقب الدوري.

أما سموحة فخرج من اللقاء دون نقاط رغم محاولاته الوصول إلى مرمى الأهلي خلال المباراة.