معتز البطاوي: الأهلي يتحمل جزءا من راتب جراديشار مع سيراميكا.. ولا نية لرحيله

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على نادي سيراميكا كليوباترا، موقف السلوفيني نيجك جراديشار، لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يسير بصورة جيدة مع الفريق منذ انضمامه.



حقيقة رحيل جراديشار في يناير

وأوضح البطاوي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن جراديشار سيستمر مع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل، مشيرًا إلى عدم وجود أي نية لعودته إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن النادي الأهلي يتحمل جزءًا من راتب اللاعب، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الناديين عند إتمام صفقة الإعارة.

تفاصيل إصابة محمد السيد شيكا في مباراة سيراميكا أمام مودرن سبورت

قالت الإعلامية دينا سليم، إن تعرض محمد السيد "شيكا"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري، عقب تدخل من الحارس مصطفى مخلوف.

وأضافت عبر برنامجها ستاد المحور، خضع اللاعب لفحوصات وأشعة عقب الإصابة، والتي أظهرت تعرضه لكدمة في الضلع الأيمن، أثرت على القفص الصدري والتنفس.

وتابعت، من المقرر أن يجري شيكا أشعة جديدة مساء اليوم، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

واختتمت، بنسبة كبيرة، يغيب اللاعب عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.