611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة

واصل محمد صلاح كتابة الأرقام المميزة خلال مسيرته الكروية، بعدما وصل إجمالي مساهماته التهديفية مع الأندية ومنتخب مصر إلى 611 مساهمة بين الأهداف وصناعة الأهداف، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

جاءت مساهمات قائد منتخب مصر مع الأندية بواقع 508 مساهمات تهديفية، بينما سجل مع الفراعنة 103 مساهمات، ليصل إجمالي رصيده في مسيرته إلى 611 مساهمة.

أرقام محمد صلاح مع الأندية

وجاء توزيع مساهمات محمد صلاح التهديفية مع الأندية التي لعب لها كالتالي:

- طرابزون سبور: 3 مساهمات

- ليفربول: 380 مساهمة

- روما: 55 مساهمة

- فيورنتينا: 13 مساهمة

- تشيلسي: 5 مساهمات

- بازل: 34 مساهمة

- المقاولون العرب: 18 مساهمة

ويأتي الجزء الأكبر من مساهمات صلاح خلال تجربته مع ليفربول، التي شهدت تألقه اللافت وتحوله إلى أحد أبرز الهدافين وصناع الأهداف في تاريخ النادي.

بداية قوية مع طرابزون

وقدم محمد صلاح بداية مميزة مع طرابزون سبور، حيث نجح في ترك بصمته التهديفية سريعًا، ليمنح فريقه إضافة قوية في الخط الهجومي ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة رغم اختلاف الأجواء والمسابقة.

كما منح ظهوره المبكر رسالة واضحة إلى منافسيه في سباق الهدافين، خاصة مع امتلاكه خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب سجله الحافل بالأهداف خلال السنوات الماضية.

منافسة على صدارة الهدافين

ويتقاسم محمد صلاح حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري التركي مع الأوزبكي إلدور شومورودوف، مهاجم باشاك شهير، والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم بشكتاش، برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

ومع منتخب مصر، وصلت مساهمات صلاح التهديفية إلى 103 مساهمات، ليواصل قائد الفراعنة تعزيز أرقامه التاريخية بقميص المنتخب.

وبإضافة جميع مساهماته مع مختلف الأندية والمنتخب، يصل رصيد محمد صلاح إلى 611 مساهمة تهديفية، في رقم يؤكد مسيرة استثنائية للنجم المصري.