قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: إعادة إحياء المعالم التاريخية والتراثية في القاهرة وتخضير العاصمة
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية
لاستكمال الفحوصات الطبية.. احتجاز بهاء سلطان بالمستشفى بعد تعرضه لحادث سير
بداية كارثية لحامل اللقب والمركز الـ12 يثير القلق.. ماذا يحدث داخل باريس سان جيرمان؟
أول ظهور للفنان بهاء سلطان من داخل مستشفى العلمين | شاهد
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

واصل محمد صلاح كتابة الأرقام المميزة خلال مسيرته الكروية، بعدما وصل إجمالي مساهماته التهديفية مع الأندية ومنتخب مصر إلى 611 مساهمة بين الأهداف وصناعة الأهداف، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

جاءت مساهمات قائد منتخب مصر مع الأندية بواقع 508 مساهمات تهديفية، بينما سجل مع الفراعنة 103 مساهمات، ليصل إجمالي رصيده في مسيرته إلى 611 مساهمة.

أرقام محمد صلاح مع الأندية

وجاء توزيع مساهمات محمد صلاح التهديفية مع الأندية التي لعب لها كالتالي:

- طرابزون سبور: 3 مساهمات

- ليفربول: 380 مساهمة

- روما: 55 مساهمة

- فيورنتينا: 13 مساهمة

- تشيلسي: 5 مساهمات

- بازل: 34 مساهمة

- المقاولون العرب: 18 مساهمة

ويأتي الجزء الأكبر من مساهمات صلاح خلال تجربته مع ليفربول، التي شهدت تألقه اللافت وتحوله إلى أحد أبرز الهدافين وصناع الأهداف في تاريخ النادي.

بداية قوية مع طرابزون

وقدم محمد صلاح بداية مميزة مع طرابزون سبور، حيث نجح في ترك بصمته التهديفية سريعًا، ليمنح فريقه إضافة قوية في الخط الهجومي ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة رغم اختلاف الأجواء والمسابقة.

كما منح ظهوره المبكر رسالة واضحة إلى منافسيه في سباق الهدافين، خاصة مع امتلاكه خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب سجله الحافل بالأهداف خلال السنوات الماضية.

منافسة على صدارة الهدافين

ويتقاسم محمد صلاح حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري التركي مع الأوزبكي إلدور شومورودوف، مهاجم باشاك شهير، والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم بشكتاش، برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

ومع منتخب مصر، وصلت مساهمات صلاح التهديفية إلى 103 مساهمات، ليواصل قائد الفراعنة تعزيز أرقامه التاريخية بقميص المنتخب.

وبإضافة جميع مساهماته مع مختلف الأندية والمنتخب، يصل رصيد محمد صلاح إلى 611 مساهمة تهديفية، في رقم يؤكد مسيرة استثنائية للنجم المصري.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور أرقام محمد صلاح مساهمات محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

الاهلي

بسبب منتخب مصر.. الشناوي وإمام عاشور يطلبان المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

كريم حافظ

كريم حافظ: مباريات الأهلي والزمالك بوابة العبور للمنتخب.. ويورتشيتش أفضل مدرب

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد