قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: أمريكا والترويكا الأوروبية تدفع نحو إحالة إيران إلى مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي
رسميًا .. الموعد النهائي للتقديم على شقق الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعي
العقارب تلدغ 4 أشخاص في مناطق متفرقة بالوادي الجديد
بنخش بيها مجلس الشعب | طفل الجلابية القناوي يعلن سر رفضه الـ100 جنيه
وزارة السياحة والآثار: إجراءات فورية للتعامل مع تجمع مياه خلف جامع أحمد بن طولون
ترامب : قد نضرب جبل الفأس في إيران قريبا جدا
43 راميًا ورامية يمثلون مصر في بطولة العالم للأطباق المروحية بالبرتغال
روسيا: قدمنا احتجاجًا شديد اللهجة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن التهديدات الأوكرانية
الزمالك يفوز على أيه إس بورت الجيبوتي 2-1 في دوري أبطال أفريقيا.. صور
لبنان: شهيدان في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في كفررمان
ليه دلوقت؟ مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل
موجة استثنائية.. إسبانيا تسجل درجات حرارة قياسية خلال سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري التركي قبل الجولة الرابعة.. أوسيمين في الصدارة وصلاح يلاحقه

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

تتواصل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري التركي "السوبر ليج" قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة في ظل البداية الهجومية المميزة لعدد من أبرز نجوم المسابقة وعلى رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي الذي نجح في الحفاظ على صدارة قائمة الهدافين.

ويفتتح فريق جالاتا سراي منافسات الجولة الرابعة عندما يحل ضيفا على باشاك شهير، في الثامنة مساء اليوم في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز انطلاقته القوية في بطولة الدوري.

ويتصدر فيكتور أوسيمين قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 5 أهداف بعدما ظهر بمستوى هجومي مميز خلال الجولات الأولى ليحتل المركز الأول مبكرا في سباق المنافسة على لقب هداف المسابقة.

يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعدما تألق مع طرابزون سبور خلال الجولات الثلاث الأولى أمام قاسم باشا وباشاك شهير وآميد سبورتيف ليؤكد حضوره بقوة في سباق الهدافين.

ونجح صلاح في ترك بصمته سريعا مع طرابزون سبور، مستفيدا من خبراته الكبيرة وقدراته التهديفية ليمنح فريقه إضافة قوية على المستوى الهجومي ويضع نفسه ضمن أبرز المنافسين على صدارة هدافي الدوري التركي.

ويتساوى محمد صلاح في رصيد الأهداف مع كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم بشكتاش والأوزبكي إلدور شومورودوف مهاجم باشاك شهير حيث يمتلك كل لاعب 3 أهداف.

وتشهد قائمة الهدافين وجود عدد من اللاعبين أصحاب البداية القوية في مقدمتهم أدريان بينديكزاك لاعب قاسم باشا ومايسون جرينوود لاعب فنربخشه برصيد هدفين لكل منهما.

وتترقب الجماهير منافسات الجولة الرابعة وسط صراع مبكر ومفتوح على صدارة هدافي الدوري التركي مع سعي أوسيمين للحفاظ على القمة ومحاولات صلاح وباقي المطاردين تقليص الفارق والاقتراب من صدارة سباق الحذاء الذهبي.

ترتيب هدافي الدوري التركي

1. فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي: 5 أهداف

2. محمد صلاح – طرابزون سبور: 3 أهداف

3. دوشان فلاهوفيتش – بشكتاش: 3 أهداف

4. إلدور شومورودوف – باشاك شهير: 3 أهداف

5. أدريان بينديكزاك – قاسم باشا: هدفان

6. مايسون جرينوود – فنربخشه: هدفان

هدافي الدوري التركي الدوري التركي فيكتور أوسيمين محمد صلاح دوشان فلاهوفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

كنز

إشارة غامضة تقود إلى كنز تاريخي.. ماذا وجدوا داخل السفينة الغارقة؟

أغلى إبل في العالم

أسرار «الإبل المليونية».. ناقة واحدة تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

بالصور

ماذا يحدث عند تناول حبتان من الكيوي قبل النوم؟.. لن تتوقع الفوائد

هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد