ترتيب هدافي الدوري التركي قبل الجولة الرابعة.. أوسيمين في الصدارة وصلاح يلاحقه

تتواصل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري التركي "السوبر ليج" قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة في ظل البداية الهجومية المميزة لعدد من أبرز نجوم المسابقة وعلى رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي الذي نجح في الحفاظ على صدارة قائمة الهدافين.

ويفتتح فريق جالاتا سراي منافسات الجولة الرابعة عندما يحل ضيفا على باشاك شهير، في الثامنة مساء اليوم في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز انطلاقته القوية في بطولة الدوري.

ويتصدر فيكتور أوسيمين قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 5 أهداف بعدما ظهر بمستوى هجومي مميز خلال الجولات الأولى ليحتل المركز الأول مبكرا في سباق المنافسة على لقب هداف المسابقة.

يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعدما تألق مع طرابزون سبور خلال الجولات الثلاث الأولى أمام قاسم باشا وباشاك شهير وآميد سبورتيف ليؤكد حضوره بقوة في سباق الهدافين.

ونجح صلاح في ترك بصمته سريعا مع طرابزون سبور، مستفيدا من خبراته الكبيرة وقدراته التهديفية ليمنح فريقه إضافة قوية على المستوى الهجومي ويضع نفسه ضمن أبرز المنافسين على صدارة هدافي الدوري التركي.

ويتساوى محمد صلاح في رصيد الأهداف مع كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم بشكتاش والأوزبكي إلدور شومورودوف مهاجم باشاك شهير حيث يمتلك كل لاعب 3 أهداف.

وتشهد قائمة الهدافين وجود عدد من اللاعبين أصحاب البداية القوية في مقدمتهم أدريان بينديكزاك لاعب قاسم باشا ومايسون جرينوود لاعب فنربخشه برصيد هدفين لكل منهما.

وتترقب الجماهير منافسات الجولة الرابعة وسط صراع مبكر ومفتوح على صدارة هدافي الدوري التركي مع سعي أوسيمين للحفاظ على القمة ومحاولات صلاح وباقي المطاردين تقليص الفارق والاقتراب من صدارة سباق الحذاء الذهبي.

ترتيب هدافي الدوري التركي

1. فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي: 5 أهداف

2. محمد صلاح – طرابزون سبور: 3 أهداف

3. دوشان فلاهوفيتش – بشكتاش: 3 أهداف

4. إلدور شومورودوف – باشاك شهير: 3 أهداف

5. أدريان بينديكزاك – قاسم باشا: هدفان

6. مايسون جرينوود – فنربخشه: هدفان