قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام الغمري يتحدث عن واقعة «عقد قناة السويس» ويكشف آلية إعادة تدوير المعلومات لدى الإخوان
الهلال يعبر الشباب بثنائية ويواصل التحليق في صدارة دوري روشن
الدوري الإنجليزي.. ألكسندر إيزاك يسجل رقما قياسيا مع ليفربول أمام إبسويتش تاون
التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي
5 ظواهر جوية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
ترامب : أهمية مضيق هرمز ليست كما كانت .. وبدائل جديدة قيد الإنشاء
مصير اللاعب مع الزمالك | إعلامي يكشف مفاجأة عن بيزيرا
الأهلي السعودي يكتسح الرياض في غياب تريزيجيه بخماسية ويستعيد نغمة الانتصارات
%64.9 للحقوق وآداب موجه 60.1% و54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
ربيع : نتوقع تحقيق قناة السويس عائدات 6 مليارات دولار في ديسمبر 2026
67 مسجدا.. حصاد إنجازات الأوقاف خلال شهر أغسطس 2026
بعد الفوز على بطل جيبوتي.. موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دون جراحة | فريق طبي بـ قصر العيني يستخرج رصاصة غائرة من وجه مريض

مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة
مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة
أ ش أ

نجح فريق طبي متخصص بمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة في استخراج رصاصة غائرة من وجه أحد المرضى، كانت مستقرة داخل الجيوب الأنفية بالقرب من العين وقاع الجمجمة، وذلك باستخدام المنظار الضوئي ودون الحاجة إلى إجراء جراحة تقليدية، في تدخل طبي دقيق تكلل بالنجاح، فيما استقرت حالة المريض عقب التدخل.

وجرى التعامل مع الحالة، التي وصلت إلى مستشفى الطوارئ بقصر العيني، بصورة عاجلة، حيث خضع المريض للفحوصات والتقييمات اللازمة لتحديد موقع الرصاصة وعلاقتها بالمناطق الحيوية المحيطة، قبل التنسيق مع قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والفريق الطبي المتخصص، لاتخاذ القرار العلاجي المناسب وإجراء التدخل باستخدام المنظار الضوئي.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الفريق الطبي على نجاح التدخل، مشيدًا بما أظهره من كفاءة علمية ومهنية وسرعة في التعامل مع الحالة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس ما تشهده مستشفيات جامعة القاهرة من تطوير مستمر، وحرص الجامعة على توفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج والتقنيات الطبية المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد عبد الصادق أن مستشفيات قصر العيني تمتلك خبرات وكفاءات طبية متميزة، إلى جانب إمكانات وتجهيزات متخصصة تتيح التعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة والدقيقة، مشيرًا إلى أن نجاح التعامل مع هذه الحالة جاء نتيجة التكامل بين الفرق الطبية والتخصصات المختلفة، وسرعة الاستجابة منذ استقبال المريض وحتى تحديد المسار العلاجي والتدخل في التوقيت الملائم.

وأضاف أن الجامعة تواصل دعم منظومتها الطبية وتطوير بنيتها التكنولوجية وتجهيزات المستشفيات، بما يعزز قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات المعقدة، واختيار التدخل العلاجي الأكثر ملاءمة وأمانًا لكل حالة، مؤكدًا أن تطوير مستشفيات قصر العيني يمثل أولوية في إطار دورها التعليمي والعلاجي والبحثي وخدمة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن نجاح التدخل يعكس كفاءة منظومة العمل بمستشفيات قصر العيني وقدرتها على التعامل السريع مع الحالات الطارئة والدقيقة.

وأشار إلى أن التنسيق الفوري بين مستشفى الطوارئ وقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وفريق التخدير أسهم في سرعة تقييم الحالة والوصول إلى القرار الطبي المناسب، مؤكدًا أن التعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة لا يعتمد فقط على توافر الإمكانات والتجهيزات الطبية، وإنما كذلك على القدرة على توظيفها في الوقت المناسب من خلال منظومة متكاملة تقوم على سرعة الاستجابة والتواصل والتنسيق بين مختلف الفرق والتخصصات.

وأوضح الدكتور مسعد عبد العزيز، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن الفريق أجرى تقييمًا دقيقًا للحالة لتحديد موقع الرصاصة وعلاقتها بالمناطق الحيوية المحيطة، قبل اتخاذ القرار باستخدام المنظار الضوئي باعتباره الأسلوب الأنسب لطبيعة الإصابة وموقعها.

وأضاف أن استخدام المنظار أتاح الوصول إلى الرصاصة واستخراجها دون الحاجة إلى إجراء جراحة تقليدية، مع مراعاة دقة موقع الإصابة وقربها من العين وقاع الجمجمة.

وأكدت الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير، أن فريق التخدير تعامل مع الحالة وفقًا لطبيعتها الدقيقة، مع المتابعة المستمرة للمريض خلال مراحل التدخل والتنسيق الكامل مع الفريق الجراحي، بما أسهم في الحفاظ على استقرار الحالة وسلامة المريض.

وقال الدكتور عبد الرحمن يونس، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة ورئيس الفريق الجراحي، إن الرصاصة كانت مستقرة داخل الجيوب الأنفية في منطقة شديدة الحساسية بالقرب من العين وقاع الجمجمة، الأمر الذي تطلب دقة كبيرة في تحديد موقعها واختيار مسار التدخل.

وأضاف أن تحديد موقع الرصاصة بدقة واختيار المسار المناسب مكّنا الفريق من استخراجها بنجاح باستخدام المنظار الضوئي، دون اللجوء إلى جراحة تقليدية.

وكان المريض قد وصل إلى مستشفى الطوارئ بقصر العيني، حيث جرى التعامل معه فور وصوله وإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، ثم التنسيق بصورة عاجلة مع قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وتحويله إلى الفريق المتخصص نظرًا لدقة موقع الرصاصة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ، ما أسهم في سرعة استكمال الإجراءات الطبية وإجراء التدخل بنجاح.

فريق طبي مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة رصاصة غائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

سوق الأسماك ومجمع الأوتليت يشهدان حركة تجارية نشطة

بورسعيد وبورفؤاد تستقبلان أفواجًا سياحية كبيرة بالعطلة الأسبوعية | صور

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. "بدوي" يتابع جاهزية مدارس بورسعيد الرسمية لغات بإدارة جنوب التعليمية

بالصور | مدارس بورسعيد تستعد للعام الجدبد

ارشيفيه

في بطنه | إصابة ضابط بـ عضة كلب لحظة تأمين حفلة بالمنصورة الجديدة

بالصور

جمال شعبان يحذر العرسان : الانفعالات الشديدة قد تؤثر على القلب .. والفحص الطبي مهم

جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف
جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف
جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة ناعمة .. فستان وردي وتسريحة شعر لافتة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ماذا يحدث عند تناول حبتان من الكيوي قبل النوم؟.. لن تتوقع الفوائد

هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد