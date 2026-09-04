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مصير اللاعب مع الزمالك | إعلامي يكشف مفاجأة عن بيزيرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصير اللاعب مع الزمالك | إعلامي يكشف مفاجأة عن بيزيرا

بيريزا
بيريزا
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحد المصادر الخاصة كشفت لي عن وجود خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك، في أحد فنادق مدينة دبي منذ أيام، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر بين اللاعب البرازيلي ومسئولي النادي الأبيض لحسم مصيره.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: تم إبلاغي من مصادر خاصة، بأن بيزيرا موجود بالفعل موجود في الإمارات، ويتدرب في الجيم في وقت متأخر، وتم التشديد على مسئولي الفندق بعدم التقاط أي صور أو فيديوهات للاعب.

وأضاف: النية تتجه لدى مسئولي الزمالك لبيع بيزيرا، في ظل وجود قناعة أنه لن يتم الاستفادة منه مستقبلا. 

وزاد: بيزيرا يتقاضى شهريا 45 ألف دولار، بإجمالي 540 ألف دولار في الموسم، وأقصى خصم يطبقه الزمالك هو 25% من مستحقاته المالية والتي تصل لـ135 ألف دولار، ونصر عزام المستشار القانوني يبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف.

وأكمل: بيزيرا بالتأكيد يرى أن خصم 135 الف دولار مبلغ غير كبير، خاصة أن العرض الإماراتي سيحصل بموجبه على مليون ونصف المليون دولار أو أكثر.

وتابع: بيزيرا لو جاء إلى مصر سيكون قادمًا من دبي وليس من البرازيل.. والاتجاه حاليا داخل نادي الزمالك هو بيعه في يناير، والمؤكد أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيكون هناك قرار حاسم بشأنه، ولازال 24 يومًا متبقيا على غلق باب القيد في الإمارات.

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