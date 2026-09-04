شارك كل من محمد بركات وسعد سمير، نجمي الأهلي السابقين، في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة، والتي شهدت تكريم أوائل الثانوية العامة بمحافظات الدلتا، الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية.

بركات وسعد سمير يشاركان في الاحتفالية الكبرى للأهلي بالمنصورة الجديدة

وأقيمت الاحتفالية بمشاركة الفنانين ويجز وليجي سي، إلى جانب عدد من الضيوف والشخصيات العامة.

وحرص محمد بركات وسعد سمير على حضور فعاليات الحفل ومشاركة الطلاب المتفوقين وأسرهم الاحتفال بهذا الإنجاز، في أجواء مميزة شهدت حضور عدد من الشخصيات والمسؤولين وممثلي الشركات المنظمة.

وجاءت الاحتفالية بالتزامن مع إغلاق المرحلة الأولى من المتقدمين للحصول على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا في ظل المميزات والخدمات ووسائل الترفيه التي يوفرها المقر، فضلًا عن التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول على العضوية.

«الأهلي بالمنصورة الجديدة» يُكرم أوائل الثانوية العامة في محافظات الدلتا



قام مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة بتكريم أوائل الثانوية العامة بمحافظات الدلتا: الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية، خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مساء اليوم الجمعة وبحضور الثنائي الأهلي محمد بركات وسعد سمير

الأهلي يتعادل سلبيًا مع تيم إف سي قبل مباراة المقاولون

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا أمام تيم إف سي، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن استعدادات الفريق الأحمر، والتي جاءت بهدف تجهيز اللاعبين المستبعدين من المباريات الأخيرة، إلى جانب العائدين من الإصابة قبل مباراة المقاولون العرب في الدوري.

وحرص الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، حيث شهدت المباراة مشاركة محمد الشناوي، وأشرف داري، وياسين مرعي، ورضا سليم، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

وشهدت المباراة ظهور عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيزهم تدريجيًا، تمهيدًا للاستفادة من خدماتهم في المباريات الرسمية المقبلة، خاصة مع ضغط المنافسات وحاجة الفريق إلى جاهزية أكبر عدد من عناصره.