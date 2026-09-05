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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يفوز بثنائية على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

فاز فريق ليفربول على نظيره إيبسويتش تاون، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقتين 6، 9.

تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - جيريمي جاكيه - رونالد أراخو.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - فيكتور مونوز - ألكسندر إيزاك.

ويمتلك ليفربول 5 نقاط من تعادلين ويحتل المركز 5 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما يحتل إيبسويتش تاون المركز 13 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط.

ليفربول إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي

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