تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة إيبسويتش تاون، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - جيريمي جاكيه - رونالد أراخو.
خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: كودي جاكبو - فيكتور مونوز - ألكسندر إيزاك.
ويمتلك ليفربول نقطتين من تعادلين ويحتل المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
فيما يحتل إيبسويتش تاون المركز 13 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط.