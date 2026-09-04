تييري هنري يوجه رسالة قوية لـ ليفربول بشأن باركولا: اتركوا له الحرية

وجّه أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري نصيحة مهمة إلى نادي ليفربول بشأن كيفية الاستفادة من الوافد الجديد برادلي باركولا، مؤكدًا أن منح الجناح الفرنسي مساحة كافية لإظهار سرعته ومهاراته في المراوغة سيكون مفتاح تألقه مع الفريق الإنجليزي.

ليفربول يحسم صفقة باركولا

وكان ليفربول قد حسم التعاقد مع الدولي الفرنسي برادلي باركولا مقابل 145 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2031، ليصبح اللاعب ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وتعول جماهير ليفربول على قدرات باركولا الهجومية، خاصة مع امتلاكه سرعة كبيرة وقدرة مميزة على تجاوز المدافعين في المواجهات الفردية، وهي العناصر التي يرى هنري ضرورة استغلالها بالشكل الصحيح.

هنري: المفتاح هو كيفية استخدام باركولا

وقال تييري هنري، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" نقلتها صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية: "مع باركولا، المفتاح هو معرفة كيفية استخدامه. هل يمكنك خلق مواقف واحد ضد واحد له؟ وهل يمكنك أيضًا إشراكه في الهجمات المرتدة؟ لأنه يتمتع بسرعة مذهلة".

ويرى أسطورة الكرة الفرنسية أن الجهاز الفني لليفربول، بقيادة أندوني إيراولا، مطالب بتوفير الظروف التي تساعد باركولا على تقديم أفضل مستوياته، بدلًا من تقييد تحركاته بمهام دفاعية قد تقلل من خطورته أمام مرمى المنافسين.

تحذير من تقييد دوره الدفاعي

وحذر هنري من أن تحميل باركولا أدوارًا دفاعية أكبر من اللازم قد يأتي بنتائج عكسية، قائلًا: "هل يجب أن يدافع أكثر مما يهاجم؟ قد يكون ذلك عكسيًا بالنسبة إليه".

ويعتقد النجم الفرنسي السابق أن باركولا قادر على صناعة الفارق سريعًا في الدوري الإنجليزي، خاصة عندما تتوافر أمامه المساحات للانطلاق واستغلال سرعته في التحولات الهجومية، إلى جانب منحه الفرصة لخوض مواجهات مباشرة مع المدافعين.

هنري يحدد نقطة تحتاج للتطوير

ورغم إشادته الكبيرة بإمكانات باركولا، شدد هنري على أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى تطوير أحد أهم الجوانب في أدائه، وهو إنهاء الهجمات، موضحًا: "أعتقد أن باركولا يحتاج إلى تحسين قدرته على إنهاء الهجمات. وإذا نجح في ذلك، فستواجه الكثير من الفرق صعوبة في إيقافه".

وتأتي هذه النصائح في وقت يستعد فيه باركولا لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، وسط توقعات كبيرة من جماهير ليفربول بشأن قدرته على التأقلم سريعًا مع أجواء البطولة وتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة منه.

كاراجر يشيد بقدرات باركولا

من جانبه، أشاد جيمي كاراجر، الذي شارك في النقاش داخل الاستوديو، بالإمكانات التي يمتلكها باركولا، معتبرًا أن اللاعب قادر على إضافة عنصر مميز إلى منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الوقت نفسه، أبدى كاراجر بعض التساؤلات بشأن التوازن داخل تشكيلة ليفربول، في ظل التغييرات التي شهدها الفريق والتعاقدات الجديدة، وما إذا كان الجهاز الفني سيتمكن من توظيف جميع العناصر بالشكل الذي يحقق أفضل استفادة ممكنة من قدراتهم.