17 ألف قرار علاج يوميًا.. المجالس الطبية تكشف خطة لإنهاء معاناة المرضى

تعمل المجالس الطبية المتخصصة على تطوير منظومة إصدار قرارات العلاج والتيسير على المرضى، في ظل آلاف الطلبات التي تصل إليها يوميًا من مختلف المحافظات.

زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية

ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، تستهدف المنظومة تقليل فترات الانتظار، والحد من سفر المرضى، وتعزيز الرقابة على القرارات الطبية لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.

حجم العمل اليومي وآليات المراجعة

وكشف الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، عن حجم العمل اليومي وآليات المراجعة والتظلم والاستعلام، إلى جانب إجراءات جديدة لمتابعة تنفيذ قرارات العلاج داخل المستشفيات.

تقليل الاعتماد على الوسطاء

كما أعلن عن الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطن متابعة موقف طلبه ومراحل إصدار القرار، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوسطاء وتسهيل حصول المرضى على الخدمة.

المجالس الطبية تستقبل 20 ألف طلب يوميًا



وكشف الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن المنظومة تستقبل نحو 20 ألف طلب يوميًا، فيما يتراوح عدد قرارات العلاج التي يتم إصدارها بين 12 ألفًا و17 ألف قرار يوميًا.

وأوضح العقاد، خلال تصريحات تليفزيونية أن جميع القرارات تخضع لمعايير دقيقة للجودة والحوكمة، بهدف التأكد من استحقاق المريض الفعلي للخدمة الطبية.

دليل استرشادي لتوحيد الإجراءات



وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة إلى أن تطوير المنظومة شمل التعامل مع الملفات الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها تقليل معاناة المرضى القادمين من المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالسفر وتأخر الإجراءات.

وأوضح أنه تم إعداد دليل استرشادي يتجاوز 600 صفحة، يتضمن الإجراءات والمسارات والأبحاث المطلوبة لكل حالة، بما يساعد الأطباء والموظفين على التعامل مع الملفات وفق قواعد واضحة وموحدة.

كما تتضمن منظومة الرقابة إجراء مراجعة داخلية يومية للقرارات الصادرة، إلى جانب مراجعات خارجية للمستشفيات، للتأكد من توافق القرارات مع الأكواد الطبية المعتمدة، ومدى استحقاق المريض الفعلي للعلاج.

ماذا يحدث إذا لم ينفذ قرار العلاج؟



وحول متابعة تنفيذ قرارات العلاج داخل الجهات الطبية، أوضح العقاد أن صلاحية قرار العلاج تمتد إلى 3 أشهر.

وفي حال عدم تنفيذ القرار خلال هذه الفترة، يتم اتخاذ إجراءات رسمية ومخاطبة الجهة التابعة لها المستشفى، سواء كانت جامعية أو حكومية أو غيرها، للتحقيق في أسباب عدم التنفيذ ومساءلة المسؤولين عن أي تقصير.

وأكد أن إجراءات التنفيذ تتم بشكل فوري أو خلال 24 ساعة، وفق طبيعة الحالة الطبية.

الحالات الطارئة لها أولوية



وأوضح رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن الحالات الطبية الحادة والطارئة تخضع لإجراءات خاصة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تهدد حياة المريض لا تنتظر استكمال الإجراءات الورقية.

وضرب مثالًا بقسطرة القلب الطارئة، حيث يتم التدخل الطبي العاجل لإنقاذ حياة المريض أولًا، ثم يتم رفع التسجيلات والمادة المصورة الخاصة بالحالة «CD» على الشبكة، لاستكمال إجراءات إصدار القرار واعتماده لاحقًا دون التسبب في تعطيل التدخل الطبي.

كيف يتظلم المريض من قرار الرفض؟



وكشف العقاد عن آليات التظلم المتاحة أمام المرضى في حالة رفض الطلب أو وجود اختلاف في التقييم الطبي.

وأوضح أن من حق المريض التوجه إلى مستشفى حكومي أو تخصصي آخر، سواء داخل المحافظة أو خارجها، للحصول على تقييم طبي ثانٍ.

كما يمكن للمريض تقديم تظلم بشكل مباشر في مقر المجالس الطبية بمدينة نصر، أو من خلال تقنية «الفيديو كونفرانس» من محافظته، ليعاد عرض الملف الطبي كاملًا أمام اللجنة العليا.

وأشار إلى أن أسباب الرفض الأولي في عدد من الحالات قد ترجع إلى عدم استكمال بعض المستندات أو الفحوصات المطلوبة داخل الملف الإلكتروني، موضحًا أنه عند استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة تتم إعادة النظر في الملف وإصدار الموافقة.

رسائل SMS لإبلاغ المرضى بقرارات العلاج



وفيما يتعلق بمتابعة المواطنين لموقف طلباتهم، أعلن رئيس المجالس الطبية المتخصصة توفير عدد من وسائل الاستعلام والتواصل.

وتشمل هذه الوسائل إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS» إلى هواتف المرضى لإبلاغهم بصدور قرار العلاج، أو توضيح ضرورة التوجه إلى المستشفى لاستكمال مستندات أو فحوصات ناقصة.

كما تم تخصيص رقم 0224741700 للاستعلام خلال مواعيد العمل الرسمية للمجالس الطبية، إلى جانب الخط الساخن لوزارة الصحة 105، والمتاح على مدار 24 ساعة.

تطبيق إلكتروني لمتابعة قرار العلاج



وكشف العقاد عن الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة، بهدف تسهيل عملية الاستعلام وتقليل حاجة المرضى إلى التردد على الجهات الحكومية لمتابعة ملفاتهم.

ومن المقرر أن يتيح التطبيق للمواطن متابعة مراحل قرار العلاج خطوة بخطوة، مع استخدام خاصية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المستخدم، بما يستهدف الحد من التلاعب وتقليل فرص استغلال الوسطاء والسماسرة.

كما أشار إلى إمكانية متابعة استفسارات المواطنين عبر الصفحة الرسمية المحدثة للمجالس الطبية على «فيسبوك»، مع العمل على الرد على الرسائل خلال أقل من 24 ساعة.

منظومة تستهدف تقليل معاناة المرضى



وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه لتطوير منظومة قرارات العلاج، من خلال الجمع بين سرعة إصدار القرارات، وتشديد الرقابة على استحقاق المرضى، وتوفير قنوات متعددة للاستعلام والتظلم.

ومع تدشين التطبيق الإلكتروني المرتقب، تسعى المجالس الطبية إلى منح المريض قدرة أكبر على متابعة ملفه بنفسه، ومعرفة موقف القرار والإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى الاستعانة بوسطاء، بما قد يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة الحصول على الخدمة العلاجية.