اجتماع بـ صحة قنا لبحث تسريع إجراءات إصدار قرارات نفقة الدولة | صور

عقدت لجنة العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات اجتماعاً برئاسة الدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بقنا، وبمشاركة الدكتورة ريهام حسن الملا، نائب مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ومسؤولي العلاج على نفقة الدولة بالمديرية والمستشفيات، لمتابعة سير العمل بالمنظومة ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه إجراءات إستصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة والعمل على تذليلها.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الإجتماع ناقش آليات استصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومتابعة أعمال اللجان الثلاثية بالمستشفيات، مع التأكيد على التعامل الدقيق مع اللجان الثلاثية واستيفاء كافة الأبحاث والفحوصات الطبية الدالة على التشخيص، واستكمال توقيعات الأطباء وأختام اللجنة، إلى جانب إستيفاء التقرير الطبي للحالة المرضية ومراجعة كافة المستندات والبيانات قبل إستكمال إجراءات إصدار أو تجديد القرار.





كما تناول الإجتماع أكواد التفعيل الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوي، ومناقشة المُعوقات المرتبطة بها والعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بأكواد التفعيل، بما يساهم في سرعة إستكمال الإجراءات وعدم تأخير حصول المرضى على الخدمات العلاجية المستحقة.

كما تطرق الإجتماع، إلى قرارات علاج نقص الأنيميا لمرضى الفشل الكلوي، مع التأكيد على الإلتزام بالأبحاث والفحوصات الدالة على التشخيص، وعدم صرف العلاج إلا بالكميات المسموحة وطبقاً للتعليمات الواردة من المجالس الطبية المتخصصة، مع ضرورة إستيفاء كافة المستندات والأبحاث المطلوبة بما يضمن دقة إصدار القرارات وصرف العلاج وفقاً للضوابط المنظمة.

وأشارت الدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بقنا، بأنه جرى التأكيد على أهمية إستيفاء التقرير الطبي الخاص بالحالة المرضية في حالات السكتة الدماغية، إلى جانب إستكمال كافة الأبحاث والفحوصات الدالة على التشخيص، وإستيفاء اللجنة الثلاثية لكافة التوقيعات والأختام المطلوبة، بما يضمن سلامة ودقة إجراءات إصدار القرارات الخاصة بهذه الحالات.

وأضافت سليم، أن الإجتماع قد ناقش مطالبات الرعاية المركزة، والتأكيد على ربطها بمنظومة الرعايات المركزة والحضانات، بما يضمن دقة تسجيل ومتابعة الحالات وربط طلبات العلاج على نفقة الدولة بالمنظومة المعنية، وسرعة التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى خدمات الرعاية المركزة.



وأكدت مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بقنا، ضرورة تفعيل سجل طبي لمرضى العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات، بما يُساهم في تسهيل ودقة مراجعة قرارات العلاج، ومتابعة التاريخ العلاجي للحالات، إلى جانب إحكام مراجعة المطالبات المالية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة وضمان مطابقتها للقرارات والخدمات المقدمة.

وشددت سلبم، على ضرورة الإلتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، و التعامل الصحيح مع اللجان الثلاثية، والتنسيق المستمر بين مسؤولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات وإدارة العلاج على نفقة الدولة بالمديرية، وسرعة تلافي أي معوقات فنية أو إدارية قد تؤثر على إجراءات إصدار وتجديد القرارات أو حصول المرضى على الخدمات العلاجية المستحقة.

يأتي هذا الإجتماع في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، والعمل على تيسير إجراءات حصولهم على الخدمات العلاجية المستحقة، مع مواصلة مديرية الصحة علي متابعة آليات العمل بالمنظومة داخل المستشفيات وتذليل كافة المعوقات، بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمة للمواطنين وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.



