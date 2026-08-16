قنا تعقد اجتماعًا لتدشين مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

استعرض الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الخطط الاستراتيجية لدمج معايير الاستدامة ومفاهيم التعليم المستمر داخل المجتمع المحلي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوجهات منظمة اليونسكو.

جاء ذلك خلال اجتماع بمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة، بشأن ملف "مدن التعلم"، من خلال مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".





وتناول الاجتماع، أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المشاركة، ووضع آليات واضحة لتنسيق الجهود وتبادل البيانات والمعلومات، بما يدعم تنفيذ الأنشطة والمبادرات المرتبطة بملف "مدن التعلم" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم على المعرفة والتعلم المستمر.

وتهدف المبادرة إلى تحويل التعلم مدى الحياة من مفهوم نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعالة داخل المجتمعات، من خلال التشجيع على نشر قصص وتجارب ملهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمبادرات الثقافية، ورفع الوعي بدور التعلم غير الرسمي وإبراز أهمية التعلم الذي يجرى خارج المدارس، مثل التعلم الذاتي.

وتعد الفئات المستهدفة، هي الأطفال والشباب والنساء والفتيات وكبار السن وذوي الهمم، والعاملون في مختلف القطاعات الحرفية والمهنية، والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك الجميع دون تمييز على أساس العمر أو الخلفية التعليمية.

من جانبه وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدعم وتفعيل ملف "مدن التعلم" بالمحافظة، من خلال تدشين مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، لتنسيق وتفعيل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة المديريات الخدمية والهيئات المعنية لتوحيد الرؤى والجهود، بما يضمن تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية والمادية المتاحة داخل المحافظة لخدمة أهداف التنمية الشاملة.



وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية والمؤسسات المعنية، من بينها وحدة التعاون الدولي بالديوان العام، ومديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومكتبة مصر العامة، ووحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والإسكان والتدريب، ومركز المعلومات، وإدارة السياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة قنا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

