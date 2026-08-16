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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين خلال اقتحام قرية في رام الله

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية المغير، شمال شرق رام الله، وتمركزت في منطقة "مرج سيع"، وأقامت حاجزا عسكريا على مدخل القرية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في المنطقة، ما تسبب بحالات اختناق، فيما شددت إجراءاتها العسكرية وأعاقت حركة المواطنين، حسب وكالة الأنباء "صفا".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في المنطقة، وسط حالة من التوتر، في حين لم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وتتعرض قرية المغير ومحيطها لاقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية والاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله مرج سيع قنابل الغاز السام الاحتلال

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