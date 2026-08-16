الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين خلال اقتحام قرية في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية المغير، شمال شرق رام الله، وتمركزت في منطقة "مرج سيع"، وأقامت حاجزا عسكريا على مدخل القرية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في المنطقة، ما تسبب بحالات اختناق، فيما شددت إجراءاتها العسكرية وأعاقت حركة المواطنين، حسب وكالة الأنباء "صفا".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في المنطقة، وسط حالة من التوتر، في حين لم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وتتعرض قرية المغير ومحيطها لاقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية والاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم.