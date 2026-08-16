الصحة اللبنانية: 4346 شهيدًا و12301 جريح منذ 2 مارس الماضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلى، منذ 2 الماضى وحتى 16 أغسطس الجاري، بلغت 4346 شهيدًا و12301 جريح.

وأوضح المركز، في بيان، أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة الإجمالية المسجلة منذ بدء العدوان الإسرائيلى وحتى تاريخ اليوم، وفق المعطيات التي توافرت لدى وزارة الصحة العامة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الاعتداءات والتصعيد، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الأوضاع الصحية والاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن التطورات الميدانية.