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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريستيانو رونالدو يلمّح لنهاية مسيرته.. «الدون» يخطط لحياة ما بعد كرة القدم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رنا عبد الرحمن

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب أمام التكهنات بشأن موعد نهاية مسيرته داخل ملاعب كرة القدم، بعدما تحدث بشكل صريح عن المرحلة التي تنتظره عقب الاعتزال، في تصريحات أعادت الجدل حول إمكانية اقتراب قائد منتخب البرتغال من إسدال الستار على واحدة من أطول وأنجح المسيرات في تاريخ اللعبة.

ورغم استمرار رونالدو في المنافسة وتسجيل الأهداف بقميص نادي النصر السعودي، فإن حديثه الأخير عكس وجود تفكير جدي في الحياة التي سيعيشها بعيدًا عن التدريبات والمباريات والمنافسات، بعدما قضى أكثر من ربع قرن لاعبًا محترفًا على أعلى مستوى.

رونالدو يستعد لمرحلة مختلفة

وقال رونالدو، خلال تصريحات لمجلة «فوغ»، إنه بدأ بالفعل في رسم ملامح حياته المقبلة، موضحًا أن الاعتزال لن يكون مجرد توقف عن لعب كرة القدم، وإنما انتقال إلى نمط حياة مختلف تمامًا بعد سنوات طويلة ارتبط خلالها اسمه بالملاعب والبطولات والأرقام القياسية.

ويبدو أن النجم البرتغالي يتطلع إلى استغلال الفترة المقبلة في التركيز بصورة أكبر على حياته الخاصة، خاصة السفر وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته، إلى جانب ممارسة رياضة البادل التي تعد من الرياضات التي يفضلها خارج أجواء كرة القدم.

ويأتي هذا الحديث في الوقت الذي يواصل فيه رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، مسيرته مع النصر، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبله، خاصة أن عقده مع النادي السعودي يمتد حتى يوليو 2027.

هل يعتزل رونالدو قبل نهاية عقده مع النصر؟

ورغم ارتباطه بعقد مستمر مع النصر، فإن تصريحات رونالدو أعادت طرح سؤال مهم حول إمكانية اتخاذه قرار الاعتزال قبل انتهاء تعاقده، خصوصًا أن القرار النهائي يرتبط، بحسب ما ألمح إليه، بمدى شعوره بأن الوقت أصبح مناسبًا لإنهاء مشواره.

ولا يزال «الدون» أمام هدف تاريخي يسعى للوصول إليه قبل اتخاذ قراره النهائي، وهو تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية، في إنجاز سيكون من أبرز المحطات في تاريخ كرة القدم إذا تمكن من تحقيقه.

وبحسب الأرقام المتداولة، يحتاج رونالدو إلى نحو 30 هدفًا إضافيًا للوصول إلى هذا الرقم، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة له، بين مواصلة اللعب حتى تحقيق الهدف التاريخي، أو اختيار لحظة أخرى يرى أنها الأنسب لإنهاء مسيرته.

رونالدو لا يريد نهاية عادية لمسيرته

ويبدو واضحًا أن النجم البرتغالي لا ينظر إلى الاعتزال باعتباره مجرد نهاية لمسيرته الرياضية، بل باعتباره بداية لمرحلة جديدة، خاصة بعد سنوات طويلة عاش خلالها تحت الأضواء واعتاد على ضغوط المنافسة وتحقيق الإنجازات بصورة مستمرة.

وخلال مسيرته، تحول رونالدو إلى واحد من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ كرة القدم، بعدما لعب لعدد من أكبر الأندية الأوروبية، وحقق ألقابًا محلية وقارية، إلى جانب إنجازات فردية عديدة، فضلًا عن تتويجه مع منتخب البرتغال ببطولات كبرى.

جورجينا والعائلة في حسابات رونالدو المقبلة

وعلى المستوى الشخصي، تحدث رونالدو عن حياته العائلية وعلاقته بجورجينا رودريجيز، مشيرًا إلى الاحتفال بزواجهما في أجواء خاصة، مع إمكانية إقامة احتفال أكبر مستقبلًا بحضور أفراد العائلة والأصدقاء.

كما ترك النجم البرتغالي الباب مفتوحًا أمام إمكانية توسيع أسرته خلال السنوات المقبلة، في إشارة إلى أن اهتمامه بالحياة العائلية سيكون أحد أبرز محاور المرحلة التي تلي كرة القدم.

بين الرقم التاريخي والاعتزال

وبينما تستمر مسيرته مع النصر، يواجه رونالدو واحدًا من أصعب القرارات في مشواره: هل يواصل اللعب لمطاردة المزيد من الأرقام القياسية والوصول إلى حاجز الألف هدف، أم يختار التوقف في الوقت الذي يرى فيه أن رحلته داخل المستطيل الأخضر اكتملت؟.

وفي كل الأحوال، فإن مجرد حديث رونالدو بشكل علني عن تفاصيل حياته بعد الاعتزال يكشف أن فكرة الرحيل عن الملاعب أصبحت حاضرة بقوة في حساباته، لتبدأ مرحلة جديدة من الانتظار لمعرفة موعد نهاية رحلة أحد أكثر اللاعبين شهرة وتأثيرًا في تاريخ كرة القدم.

كريستيانو اعتزال النصر

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