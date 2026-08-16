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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عدد الوفيات ارتفع إلى 10.. تفاقم حصيلة أضرار أمطار تشيبا في اليابان

اليابان
اليابان
أ ش أ

تواصلت تقارير أضرار الفيضانات في الارتفاع بعد مرور 3 أيام على الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة تشيبا الواقعة شرق العاصمة طوكيو.

وأعلنت حكومة المحافظة، اليوم الأحد، غرق نحو 1300 منزل ومصرع 10 أشخاص، في حين لا يزال شخص في عداد المفقودين.

وارتفعت حصيلة المنازل المتضررة جراء مياه الفيضانات الناتجة عن الأمطار القياسية- التي هطلت من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة- مقارنة بنحو 1000 منزل أعلنت عنها السلطات المحلية في اليوم السابق.

وتواصل السلطات المحلية جهودها لحصر الأضرار بدقة، مشيرة إلى احتمال وجود المزيد من المنازل التي تأثرت بالكارثة.

ولا تزال بعض الشوارع في المحافظة تعج بالسيارات المهجورة؛ نتيجة وجود قوائم انتظار طويلة لخدمات القطر والرفع، ووفقا للسلطات المحلية، بلغ عدد السيارات التي تركت في الشوارع في مرحلة ما أكثر من 1200 مركبة.

وحثت مدينتا تشيبا وإيتشيكاوا، إلى جانب بلدات أخرى، أمس السبت، المواطنين، على اتخاذ إجراءات السلامة الفورية، بالتزامن مع وقوع فيضانات واسعة النطاق في الطرق العامة، مما أدى إلى شلل حركة السيارات وتكدس مروري حاد.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أيضاً تحذيراً من انهيارات أرضية (المستوى 5) لعدد من البلديات في المحافظة، شملت تشيبا ومجاورتها إيتشيهارا، قبل أن يتم تخفيض مستوى جميع التحذيرات.

وتسببت الأمطار في اضطرابات واسعة النطاق بقطاع النقل في تشيبا وأجزاء من طوكيو، مما ترك العديد من الركاب والمصطافين عالقين.

وأعلنت شركة السكك الحديدية لشرق اليابان عن تعليق خدمات القطارات على خطوط عدة شملت "جي آر كييو" و"كوروري" و"أوتشيبو"، إضافة إلى بعض قطارات السريعة المحدودة، يوم الجمعة.

الفيضانات الأمطار الغزيرة شرق العاصمة طوكيو

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