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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | مواصفات إم جى آر إكس 9 موديل 2027 الجديدة.. أسعار بايك BJ40 برو الجديدة في السعودية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة وتعمل بنظام الهجين الجديد، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة أستون مارتن عن طرازها الجديد أستون مارتن فالين، وتنتمي مارتن فالين لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعد فالين أحدث إبداعات قسم التخصيص الفاخر كيو من أستون مارتن بالتعاون مع قسم العمليات الخاصة، لتستكمل مسيرة الطرازات الأسطورية الفريدة منها، فالور و فاليانت .

كشفت شركة بايك عن طرازها الجديد بايك BJ40 برو، وتنتمي BJ40 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات إم جى آر اكس 9 إم جى آر اكس 9 موديل 2027 إم جى آر اكس 9 أوبل فرونتيرا نيسان ماجنايت 2027 سيارات جديدة 2026 أستون مارتن فالين أسعار بايك BJ40 برو الجديدة

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