محافظ القاهرة يتابع معدلات التصالح في مخالفات البناء ورصد المتغيرات المكانية بالأحياء

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم اجتماعًا مع عدد من رؤساء الأحياء، لمتابعة الموقف التنفيذى لملف التصالح فى مخالفات البناء، والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات الأداء بمختلف الأحياء، إلى جانب متابعة نتائج منظومة المتغيرات المكانية، وما يتم رصده من مخالفات بنائية والإجراءات المتخذة حيالها.

وأكد محافظ القاهرة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي ضمن الملفات ذات الأولوية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح المقدمة، مع تذليل أى معوقات تواجه المواطنين، وتيسير الإجراءات فى إطار القواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع جميع المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا أن التعامل مع مخالفات البناء يجب أن يتم دون استثناء، أيا كان حجم المخالفة أو موقعها، بما يضمن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على الانضباط العمراني.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء والإدارات والأجهزة المعنية، وإحكام الرقابة على أعمال البناء، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، منعًا لتفاقمها أو تكرارها.

كما وجه محافظ القاهرة بعرض الموقف التنفيذى لملفي التصالح والمتغيرات المكانية بصورة دورية، متضمنًا نسب الإنجاز بكل حى، وأبرز المعوقات التى تواجه سير العمل، والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، مع سرعة تلافي أوجه القصور ورفع معدلات الأداء، بما يسهم في إنجاز الملفات وفق المستهدفات المحددة وتحقيق الانضباط العمرانى بمختلف مناطق القاهرة.